Tiếc cho Minh Hằng

Minh Hằng trở lại sau 7 năm im ắng trong âm nhạc nhưng MV "Director" của cô chưa đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí bị chê về ca từ.

Đã nhiều tháng trôi qua với rất nhiều sản phẩm mới ra mắt nhưng chưa có MV nào vượt qua sức nóng, những con số Bắc Bling làm được. Bắc Bling vẫn ở thế độc tôn của thị trường nhạc Việt năm qua kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 3 đến giờ. Ngoài Bắc Bling, sự viral, bàn tán về Phép màu cũng giúp thị trường âm nhạc Việt nửa đầu năm sôi động.

Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) phát hành cuối tháng 7 hay Kho báu của Trọng Hiếu có thể xem là hit và trở thành 2 trong số những ca khúc nổi bật nhất thị trường nhạc Việt năm nay.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, nhiều nghệ sĩ tên tuổi liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc. Dẫu vậy, bức tranh thị trường Vpop vẫn chưa thực sự sôi động, thiếu vắng những bản hit có khả năng lan tỏa mạnh mẽ và thống trị các bảng xếp hạng như Bắc Bling, Phép màu đã làm hồi nửa đầu năm.

Min, Soobin vươn lên giữa thị trường ảm đạm

Những ngày cuối năm, nghệ sĩ Việt tiếp tục tăng tốc với hàng loạt sản phẩm âm nhạc được ra mắt. Phùng Khánh Linh, Min, Quốc Thiên, Soobin, Hương Tràm, Pháp Kiều hay Minh Hằng là những cái tên điển hình trong dòng chảy sản phẩm mới.

Hương Tràm tiếp tục khẳng định giọng hát nội lực qua ca khúc pop sở trường, trong khi Soobin mang đến sự tươi mới khi kết hợp dòng nhạc xẩm truyền thống với âm nhạc điện tử hiện đại.

Mục hạ vô nhân của Soobin vừa phát hành cách đây 4 ngày, đạt gần 2,5 triệu lượt xem đến tối 14/11. Ảnh: FBNV.

Min và Soobin có lẽ đang giữ “ngôi vương” trên 2 phương diện khác nhau là nhạc số và lượt xem. Trong đó, album Dear Min của Min đứng đầu trên một số BXH âm nhạc như YouTube Music, Apple Music Vietnam. Album gồm 10 ca khúc synth pop và R&B với âm nhạc, ca từ đẹp.

Trong khi đó, Mục hạ vô nhân - MV được Soobin phát hành cách đây 4 ngày - đạt gần 2,5 triệu lượt xem tính tới tối 14/11 là dự án được ê-kíp nam ca sĩ đầu tư. Mục hạ vô nhân đủ thú vị, hấp dẫn và giải trí để thu hút đối tượng khán giả trẻ nhưng vẫn tôn vinh khéo léo những nét đẹp, đặc sắc nhất của âm nhạc, văn hóa truyền thống. Thể loại xẩm tưởng khó tiếp cận khán giả trẻ nay được pha trộn khéo léo, lôi cuốn và bắt tai.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long hay dàn nghệ sĩ trẻ như Binz, Trung Ruồi, Duy Nam… Mục hạ vô nhân mang màu sắc châm biếm, hài hước, dí dỏm mà vẫn duyên sáng, sâu cay, đặc trưng của chất hài miền Bắc. Trong MV, Binz và Soobin đóng giả thầy bói, trêu hoa ghẹo bướm khắp làng, để rồi phải nhận lấy kết cục nhớ đời.

Với trường hợp Hương Tràm, ở ca khúc mới Ước anh nhiều nỗi buồn do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, nữ ca sĩ vẫn đang gói gọn bản thân trong một giới hạn an toàn. Đây là một ca khúc pop vốn dĩ thuộc sở trường nên nữ ca sĩ vẫn phát huy lợi thế giọng hát đẹp, giàu cảm xúc.

Hương Tràm thừa nhận câu từ có phần tiêu cực, dồn nén của bài hát có lẽ là thử thách trong việc tiếp cận khán giả của Ước anh nhiều nỗi buồn. Tuy nhiên, chính sự rủi ro đó càng khiến nữ ca sĩ phấn khích và quyết định thực hiện MV.

Anh trai "say hi" mang tới nhiều tiết mục âm nhạc trẻ trung, hấp dẫn. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, chương trình Anh trai “say hi" mùa 2 trở thành "lò luyện" hit với dàn nghệ sĩ tham gia như Ngô Kiến Huy, Bùi Trường Linh, Cody Nam Võ, Rio, Vũ Cát Tường, Karik, Phúc Du hay BigDaddy…

Các tiết mục từ show này, chẳng hạn Đa nghi, Đoạn kịch câm, Hermosa, Sớm muộn thì… nhận được lượt xem tương đối lớn so với mặt bằng chung thị trường và cũng lan tỏa trên một số nền tảng. Chưa thể có những bản hit bứt phá, khuấy đảo thị trường như mùa 1 nhưng với việc Anh trai “say hi” mùa 2 tung ra ca khúc mới gần như mỗi tuần cũng góp phần giúp thị trường đa dạng, nhiều lựa chọn hơn.

Minh Hằng gây hụt hẫng

Nhìn chung, thị trường âm nhạc Việt cuối 2025 vẫn ở giai đoạn "bình lặng", chưa có sản phẩm nào thực sự bùng nổ để định hình xu hướng như Bắc Bling của Hòa Minzy. Tuy nhiên, Mục hạ vô nhân vẫn đang trên đà tăng trưởng hay Anh trai “say hi” bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, có thể tạo bất ngờ.

Được bàn tán nhiều nhất trong số ca sĩ trở lại thời gian qua có lẽ phải kể đến trường hợp Minh Hằng. Việc cô trở lại sau 7 năm vắng bóng khiến fan phấn khích, đặc biệt khi teaser MV hé lộ hình ảnh Minh Hằng cá tính với tóc ngắn bạch kim và loạt outfit ấn tượng. Nhiều người kỳ vọng Director sẽ là "cú nổ" giúp nữ ca sĩ khẳng định vị thế trong thị trường Vpop đang cạnh tranh khốc liệt.

Sản phẩm được sản xuất bởi ê-kíp DTAP - nhóm nhà sản xuất trẻ từng thành công với nhiều bản hit - càng làm tăng sức hút. MV xoay quanh chủ đề người phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ cuộc đời với thông điệp "Like a movie, I'm the director" được lặp lại như lời tuyên ngôn.

Đáng tiếc, Director nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Phản ứng khán giả dành cho MV khác hẳn với lúc ê-kíp chỉ phát hành teaser. Ngoài sự xinh đẹp lộng lẫy của Minh Hằng và hình ảnh MV được đầu tư, những yếu tố quan trọng còn lại, từ âm nhạc, giọng hát đến ca từ của Director bị chê.

Sự trở lại của Minh Hằng chưa đạt được kỳ vọng của khán giả. Ảnh: FBNV.

Trong đó, giai điệu dance pop, tiết tấu nhanh, sôi động của Director được nhận xét bắt tai nhưng chưa đủ ấn tượng. Vấn đề lớn nhất của MV nằm ở ca từ và giọng hát của Minh Hằng. Ca từ là điểm trừ lớn, bị đánh giá sáo rỗng, sến và thiếu chiều sâu. Dù mang tinh thần nữ quyền, lời bài hát lại đơn giản, không tạo được sự đồng cảm.

Trong khi đó, giọng hát của Minh Hằng bị chê yếu, mờ nhạt, không nghe rõ lời. Vì những yếu tố trên, từ một dự án rất được kỳ vọng, Director lại không bùng nổ như mong đợi khi ra mắt. Với khoảng 474.000 lượt xem sau khoảng 2 ngày phát hành, Minh Hằng đang bỏ lỡ thời điểm vàng để tăng tốc và biến sản phẩm trở lại lần này thành một bản hit mới.

Tuy nhiên, Director chỉ là bước đi đầu tiên trong dự án dài hơi sắp được phát hành của Minh Hằng. Nữ ca sĩ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Ngoài ra, những ngày qua còn có sự trở lại của nhiều ca sĩ. Tuy nhiên, nhìn vào lượt xem cũng như hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội, có thể thấy những ca sĩ này đang chịu bất lợi lớn trong cuộc cạnh canh. Chẳng hạn, Dương Edward với MV Đón em đạt 86.000 lượt xem sau khoảng 3 ngày phát hành hay Pháp Kiều với MV Đại dương 140.000 lượt xem sau 2 ngày ra mắt.