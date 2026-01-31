Odegaard bất mãn với Arteta

Căng thẳng gia tăng giữa đội trưởng Martin Odegaard và huấn luyện viên Mikel Arteta tại Arsenal, khiến tiền vệ người Na Uy cân nhắc khả năng rời khỏi câu lạc bộ.

Martin Odegaard không hài lòng vì thời gian thi đấu.

Theo AS, đội trưởng Arsenal đang cảm thấy vai trò của mình tại đội bóng thành London bị suy giảm nghiêm trọng. Tiền vệ người Na Uy bất mãn vì thường xuyên bị thay ra sớm trong thời gian gần đây, dù mang băng đội trưởng Arsenal.

Điển hình như trong trận thua Manchester United, khi Arteta thực hiện bốn thay người sớm, bao gồm việc rút Odegaard ra chỉ sau 62 phút. Cho dù ở thời điểm đó, Arsenal đang cần tấn công để tìm bàn thắng.

Tiết lộ từ phòng thay đồ Arsenal cho thấy HLV Arteta không hài lòng với phong độ thiếu ổn định của Odegaard. Song, tiền vệ người Na Uy cho rằng chiến thuật của HLV hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo của anh.

Arteta thường bắt tiền vệ tấn công của Arsenal di chuyển nhiều, pressing quyết liệt và hỗ trợ phòng ngự. Odegaard tin rằng lối chơi của HLV Arteta hiện tại không tốt cho sự phát triển của anh trong vai trò tiền vệ tấn công.

Bởi thế, dù còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2028, Odegaard đang nghiêm túc xem xét tương lai dài hạn của mình tại Emirates. Bayern Munich, Inter Milan và nhiều CLB khác ở châu Âu sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ người Na Uy.

