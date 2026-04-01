Ốc Thanh Vân lạ lẫm

Ốc Thanh Vân được hé lộ nằm trong dàn cast của phim kinh dị "Heo năm móng". Nữ diễn viên xuất hiện tại showcase với vẻ ngoài lạ lẫm khó nhận ra.

Hôm 31/3, buổi showcase Heo năm móng (do Lưu Thành Luân đạo diễn) được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ tới tham dự. Tại sự kiện, dàn diễn viên chính của phim được hé lộ bao gồm Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân, Thanh Thủy và Nhật Ý.

Ốc Thanh Vân gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Người đẹp xuất hiện nổi bật tài sự kiện với chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể. Form váy cúp ngực giúp khoe trọn phần vai và xương quai xanh, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn gợi cảm. Các chi tiết bèo rủ giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn.

Diễn viên lựa chọn giày màu nude giúp kéo dài đôi chân. Người đẹp được nhận xét khác lạ với phong cách trang điểm mới hơi hướm Âu Mỹ, với nền nâu khỏe khoắn, đánh khối đậm và highlight ở phần gò má. Chân mày mỏng cùng son môi nude và mái tóc xoăn bồng bềnh giúp gương mặt Ốc Thanh Vân trở nên ấn tượng hơn.

Ốc Thanh Vân trở lại màn ảnh rộng với Heo năm móng. Ảnh: FBNV.

Trong phim, Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer Trúc Nguyễn - một cô vợ Việt Kiều và có phong cách thời trang diêm dúa. Diễn viên tiết lộ đã nhận vai diễn vì mong muốn được diễn xuất trở lại sau sau khoảng thời gian dài "tạm nghỉ hưu".

Heo năm móng thuộc thể loại tâm linh, kinh dị. Đứa con tinh thần của Lưu Thành Luân nằm trong vũ trụ linh dị dân gian (bên cạnh Quỷ cẩu, Linh miêu) - do Võ Thanh Hòa sản xuất.

Chuyện phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian heo năm móng ở miền Tây, theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - một Tiktoker theo đuổi nội dung về tâm linh. Trong một lần đi tìm nội dung thu hút cho kênh, Khải cùng cộng sự vô tình đánh thức truyền thuyết Cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả.

Trong showcase, trước câu hỏi về việc nhà sản xuất có "rén tay" sau khi phim trước là Linh miêu chưa đạt được doanh thu như kỳ vọng, Võ Thanh Hòa trả lời: "Với phim này, mức độ đầu tư là bằng hoặc hơn Linh miêu chứ không hề ít đi. Riêng về câu chuyện doanh thu, thành thật, chúng tôi không đặt kỳ vọng vì áp lực làm phim đạt doanh cao rất lớn. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tập trung vào việc chỉn chu sản phẩm, làm hết sức có thể và nỗ lực tinh chỉnh cho những sản phẩm tiếp theo".