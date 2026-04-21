NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông lan tỏa tri thức

  Thứ ba, 21/4/2026 20:27 (GMT+7)
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông tham gia chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày và giới thiệu sách tại nhiều không gian văn hóa lớn như Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội và Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoạt động của NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông tại Thư viện Hà Nội.

Tại các gian trưng bày, nhà xuất bản mang đến một hệ sinh thái xuất bản đa dạng với nhiều đầu sách chuyên sâu thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, truyền thông số và chuyển đổi số.

Có thể kể đến các nhóm ấn phẩm tiêu biểu của nhà xuất bản như: các sách về trí tuệ nhân tạo và học máy ứng dụng trong đời sống hiện đại; tài liệu chuyên sâu về an toàn thông tin, an ninh mạng; hệ thống giáo trình về mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, lập trình; cùng các đầu sách về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và quản trị công nghệ trong kỷ nguyên số.

Trong đó, một số ấn phẩm tiêu biểu thu hút sự quan tâm của bạn đọc có thể kể đến như: Mặt trái của AI - Nghệ thuật ngụy trang bằng ngôn từ; AI tạo sinh: 100+ ứng dụng thay đổi xã hội - doanh nghiệp; Hiểu về công đoạn chế tạo bán dẫn; Chuyển đổi số trong báo chí….

Không chỉ dừng lại ở sách chuyên môn, nhà xuất bản còn giới thiệu các ấn phẩm mang tính định hướng tư duy như Chuyển đổi số trong giáo dục hay các tài liệu phổ biến kiến thức khoa học giúp bạn đọc tiếp cận công nghệ một cách gần gũi, dễ hiểu hơn.

Sách của NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông tại Thư viện Tạ Quang Bửu.

Giữa không gian triển lãm, mỗi cuốn sách được xem như một “mảnh ghép tri thức”, góp phần xây dựng nền tảng học tập suốt đời. Hoạt động trưng bày không chỉ thu hút sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu, mà còn tạo ra môi trường giao lưu học thuật, nơi các ý tưởng khoa học được chia sẻ và mở rộng.

Không khí tại sự kiện vì thế không đơn thuần là trưng bày sách, mà là một không gian kết nối tri thức - nơi người đọc gặp gỡ tác giả, nơi nghiên cứu gặp thực tiễn, và nơi đam mê khoa học được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị xuất bản tiên phong trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trở thành một phần bền vững trong đời sống tinh thần của xã hội hiện đại.

Hương Thu

sách khoa học Hà Nội công nghệ truyền thông Ngày sách

