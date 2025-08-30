Nutifood rót thêm 6.000 tỷ vào trang trang trại bò sữa ở Gia Lai

Nutifood vừa ký kết hợp tác với UBND Gia Lai, dự kiến nâng đàn bò sữa lên 30.000 con, mở rộng vùng nguyên liệu và đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng cho trang trại, nhà máy.

Hiện, Nutifood đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng tại Gia Lai. Ảnh: Nutifood.

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 mới đây, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành "thiên đường bò sữa" và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cụ thể, Nutifood sẽ mở rộng quy mô Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, đồng thời, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 ha lên 187 ha, đồng cỏ từ 569 ha lên 1.468 ha.

Vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha. Doanh nghiệp cho rằng việc này có thể góp phần tạo thêm sinh kế và việc làm cho người dân địa phương.

Tính đến nay, Nutifood đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng tại Gia Lai, gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa. Giai đoạn tiếp theo, công ty dự kiến rót thêm khoảng 6.000 tỷ đồng để mở rộng trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất.

"Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa tại Gia Lai, Trang trại Bò sữa NutiMilk đã cho nguồn sữa tươi đạt 3,5 gram đạm/100ml, chất lượng tương đương với Australia và New Zealand - hai quốc gia hàng đầu thế giới về chăn nuôi và sản xuất sữa", ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ.

Phía Nutifood cho biết họ cũng có nhà máy hiện đại chỉ cách trang trại khoảng 1 giờ đồng hồ vận chuyển, nhờ đó đảm bảo sữa được đưa vào sản xuất trong thời gian ngắn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Nutifood cam kết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư công nghệ cao và áp dụng chuẩn quốc tế trong toàn bộ quy trình sản xuất tại Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai.

Nutifood là một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng và sữa, có trụ sở tại TP.HCM. Công ty do bác sĩ Trần Thị Lệ sáng lập, nổi lên từ những năm 2000 với các sản phẩm sữa đặc trị, sữa bột dinh dưỡng và sữa tươi.

Nutifood chính thức giới thiệu về Trang trại Bò sữa NutiMilk vào năm 2020, sau 2 năm tiếp quản từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài Gia Lai, Nutifood hiện có nhiều cơ sở sản xuất khác ở tỉnh Hà Nam cũ, Hưng Yên và Bình Dương cũ. Đáng chú ý, năm 2018, công ty cũng mua lại nhà máy sữa ở Thụy Điển (Nutifood Sweden) để phát triển dòng sản phẩm sữa công thức cao cấp cho trẻ em.