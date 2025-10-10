Nước sông Cầu rút, hàng chục nghìn dân Hà Nội thở phào

Đêm 9/10 đến 8h sáng 10/10, nước sông Cầu qua địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) rút khoảng 10 cm. Hiện nước không còn nguy cơ tràn mặt đê.

Sáng 10/10, đại diện Chi cục phòng, chống thiên tai TP. Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ đêm 9/10 mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đạt đỉnh. Đến sáng 10/10, mực nước trên 2 sông đã giảm. Trên sông Cầu mực nước đã rút khoảng 4 cm. Thông tin cụ thể về mực nước sẽ được thông báo sau.

Người dân tham gia đắp đê chống tràn tại xã Đa Phúc.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, cho biết mực nước sông Cầu qua địa bàn xã đang rút nhanh. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã đã thành lập các tổ công tác để chuyển dân khỏi nơi bị ngập. Đồng thời, tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Được biết, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt túc trực, họp cùng lực lượng chức năng xã cả đêm qua để phòng chống lũ.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư xã Đa Phúc, cho biết mực nước sông Cầu qua địa bàn xã Đa Phúc đã giảm 7 cm. Những ngày qua, xã huy động 100% lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Được biết, xã Đa Phúc đã huy động hơn 10.600 người, trong đó có 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội, cùng 34 ô tô, 4 máy xúc, hàng chục nghìn bao tải đất, bạt chống tràn để gia cố đê, chống sạt trượt. Các lực lượng ứng cứu đã xử lý sự cố ngay trong đêm, cắm biển cảnh báo, phủ bạt chống thấm và chèn bao cát để ngăn nguy cơ vỡ đê.

Trong đêm 9/10, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng tham gia đắp đê tại các vị trí thấp, chống nước tràn đê. Nhiều người dân thức trắng đêm cùng lực lượng chức năng. Nay nước đã rút bớt, nhiều người vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều đoạn đê được gia cố, sẵn sàng ứng phó với mực nước sông dâng cao. Ảnh: N.T.

Trước đó vào tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội, những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

Đến kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ rõ, phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động hai sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Thủ tướng đề nghị TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.