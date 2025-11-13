Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước cuốn một người mất tích ở Đồng Nai

  • Thứ năm, 13/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Sáng 13/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng địa phương tích cực tìm kiếm người bị nước cuốn trôi.

Mat tich Dong Nai anh 1

Hiện trường vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mơ (Đồng Nai) khiến một người mất tích.

Nạn nhân là anh Lê Văn Thọ, 47 tuổi, ngụ phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/11, anh Thọ cùng ông Trương Quốc Thống (58 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) chèo thuyền chở cà phê từ khu vực cầu 38 (thuộc thôn 5, xã Nghĩa Trung) qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ.

Khi vừa chèo ra tới giữa dòng, thuyền bất ngờ bị lật khiến cả người và hàng hóa bị rơi xuống nước. Ông Thống may mắn bơi vào được bờ. Riêng anh Thọ cùng chiếc thuyền và cà phê bị lật chìm, cuốn trôi mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Do khu vực xảy ra vụ lật thuyền khá rộng, nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn. Đến 9h30 ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Công tác tìm kiếm vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực triển khai.

https://baotintuc.vn/xa-hoi/lat-thuyen-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-mat-tich-20251113101540515.htm

Đậu Tất Thành/TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

