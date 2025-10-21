Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm kiếm nữ sinh THPT mất tích nhiều ngày

  • Thứ ba, 21/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 17:00 21/10/2025

Em Trần Quỳnh Bảo Như (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Gia Lai) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

Nu sinh mat tich anh 1

Em Trần Quỳnh Bảo Như. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Ngày 21/10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp, tìm kiếm em Trần Quỳnh Bảo Như (15 tuổi, trú phường Hội Phú) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

Theo đó, Như hiện là học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Chi Lăng, Gia Lai). Như đi ra khỏi nhà từ 6h ngày 18/10, sau đó không liên lạc được, người nhà liên lạc qua số điện thoại Như thường dùng nhưng chỉ nghe chuông, không ai bắt máy; nhắn tin nhắn qua Facebook cũng chỉ nhận được phản hồi "sắp về", khiến người thân lo lắng.

Ông Trần Đức Đệ (ông nội của Như) chia sẻ, sáng 18/10, cháu đi học như bình thường. Nhưng đến trưa vẫn chưa về, gia đình đi tìm khắp nơi mà không thấy. Sau đó gia đình báo nhà trường, các thầy cô cũng tích cực tham gia tìm kiếm.

Theo ông Đệ, Như sống với ông bà nội từ nhỏ sau khi ba mẹ chia tay. Trong sinh hoạt hàng ngày, cháu ít khi đi đâu xa khỏi Gia Lai, không có xích mích gì với người thân. Việc Như mất tích trong tình huống này khiến gia đình rất lo lắng và cho là bất thường.

Nữ sinh viên 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe buýt ở TP.HCM

Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đang điều tra vụ TNGT xảy ra trưa 10/10 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần ngã tư An Sương, khiến một nữ sinh viên 18 tuổi tử vong tại chỗ.

18:00 10/10/2025

Xác minh vụ hai nam sinh hành hung một bạn nữ ở An Giang

Nữ học sinh bị đánh là em N.T.H.T; hai học sinh nam tham gia đánh em T là N.N.A và N.Q.Đ; học sinh quay video là em N.P.Đ.N và một học sinh khác là em P.H.V.P đứng cổ vũ.

11:30 9/10/2025

Mẹ mòn mỏi tìm nữ sinh mất tích 12 ngày ở Hà Nội

Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi Bùi Bích Phương (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) mất tích, mẹ em, cô Phương Thủy (Đông Ngạc, Hà Nội), vẫn ngày đêm rong ruổi tìm kiếm con.

18:00 23/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-kiem-nu-sinh-thpt-mat-tich-nhieu-ngay-post1789000.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

Nữ sinh mất tích Gia Lai Nữ sinh mất tích Nữ sinh Gia Lai Nữ sinh Trần Quỳnh Bảo Như

    Đọc tiếp

    Quoc hoi phe chuan mien nhiem 3 bo truong hinh anh

    Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

    7 phút trước 18:42 24/10/2025

    0

    Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý