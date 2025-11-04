Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn nhiều ngày

  • Thứ ba, 4/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc M. và bàn giao cho gia đình.

Sáng 4/11, theo tin từ người nhà cháu Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết gia đình đã tìm thấy cháu M.

Nu sinh mat tich anh 1

Cháu Nguyễn Thị Ngọc M. đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm qua, Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP. Hà Nội đã tìm thấy cháu an toàn. Gia đình cháu M. trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và sự chung tay chia sẻ của cộng đồng", người thân cháu Nguyễn Thị Ngọc M. cho biết.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nu sinh mat tich anh 2

Lực lượng Công an truy vết để tìm cháu Nguyễn Thị Ngọc M.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh M. chia sẻ.

