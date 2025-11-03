Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi đi chơi ở siêu thị Big C

  • Thứ hai, 3/11/2025 18:40 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau khi đi chơi ở siêu thị Big C Vinh, nữ sinh lớp 12 tại Nghệ An mất tích nhiều ngày, gia đình cùng công an đang khẩn trương tìm kiếm.

Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, được trình báo mất tích nhiều ngày qua.

Nu sinh mat tich anh 1

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. mất tích bí ẩn.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, mẹ của M.), khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh chia sẻ.

Hiện Công an phường Vinh Lộc và gia đình đang tiếp tục phối hợp truy tìm tung tích nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M.

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

19:49 25/10/2025

Tìm kiếm nữ sinh THPT mất tích nhiều ngày

Em Trần Quỳnh Bảo Như (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Gia Lai) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

17:00 21/10/2025

Đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị mất tích

Sau hơn hai ngày rời nhà đi và mất liên lạc, gia đình đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình khi đang đi du lịch với bạn ở Hà Nội.

10:29 22/5/2025

Trần Lộc/VTC News

