Nữ triệu phú tự thân chia sẻ cách 'đánh bại người giàu trên sân nhà'

Hành trình làm giàu của triệu phú tự thân Vivian Tu, tác giả "Rich AF: The Money Mindset That Will Change Your Life", đã truyền cảm hứng cho nhiều người, theo CNBC.

Vivian Tu. Ảnh: APE.

Là người sáng lập công ty đa phương tiện chuyên về giáo dục tài chính Your Rich BFF và là tác giả của cuốn sách Rich AF: The Money Mindset That Will Change Your Life, mục tiêu của Vivian Tu là giúp mọi người hiểu thêm về quá trình kiếm tiền và bình thường hóa việc thảo luận về tiền.

Tu viết trong cuốn sách: “Tôi chia sẻ để cổ vũ bạn hiểu rõ đời sống tài chính của mình. Tôi dạy bạn những quy tắc của người giàu để chúng ta có thể đánh bại họ trong chính trò chơi của họ”.

Tu biết không phải ai sinh ra và lớn lên cũng biết những quy tắc này. Tu cũng vậy. Bà lớn lên trong một gia đình nhập cư với cha mẹ sống tiết kiệm. “Tôi không phải lúc nào cũng giỏi quản lý tiền bạc. Tôi phải học cách làm điều đó”, Tu viết.

Trước khi kiếm được triệu USD đầu tiên ở tuổi 27, trở thành người phát triển kiến thức tài chính và đưa cuốn sách của mình vào danh sách ăn khách của tờ New York Times, Tu là một nhà giao dịch trẻ ở phố Wall và nhận được sự giúp đỡ của một cố vấn tài chính riêng. Giờ đây, Tu đang lan tỏa giá trị riêng của mình.

CNBC Make It đã đưa Rich AF vào danh sách rút gọn tuyển chọn cho câu lạc bộ sách của chương trình, vì như Tu viết, "khi chúng ta nói về tiền bạc, tất cả đều được hưởng lợi".

Cách suy nghĩ của người giàu

Trong cuốn sách của mình, Tu đưa ra những góc nhìn sâu sắc về tư duy và chiến lược mà người giàu sử dụng, điều mang đến giá trị không chỉ cho người giàu mà cả công chúng nói chung. "Câu trả lời ngắn gọn ư (cho quy tắc của nhà giàu-pv)? Chắc chắn là không giống như người bình thường rồi. Vì người giàu luôn phá vỡ mọi quy tắc mà chúng ta thường tuân theo", Tu viết.

Ảnh: PRH.

Ví dụ, Tu nêu ra một số bối cảnh đặc biệt, chẳng hạn như "Người giàu lười biếng", nhưng "lười biếng theo một cách tuyệt vời". Vì họ biết rằng "dùng tiền để kiếm tiền tốt hơn nhiều dùng cơ thể hay trí óc". Nói cách khác, họ dùng tiền mình có để kiếm thêm tiền.

Tại phố Wall, Tu cũng nhận thấy rằng "người giàu nghĩ đến sự hợp tác, chứ không phải cạnh tranh". Họ chia sẻ kiến ​​thức, đặt "những người bạn thân vào vị trí quyền lực" và biết rằng lời khuyên và sự giúp đỡ từ những người đó sẽ quay trở lại với họ. "Người giàu chia sẻ, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau", Tu viết.

Ngoài ra, "bạn có thể nghĩ rằng người giàu không bận tâm đến việc lập ngân sách. Nhưng bạn đã nhầm. Họ thích lập kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là khi nói đến tiền bạc"… "Ngân sách giống như công thức giúp bạn có được hũ bánh quy to nhất, đầy đặn nhất và ngon nhất", Tu cho biết.

'Bạn không thể tiết kiệm để trở nên giàu có'

Ngoài việc chia sẻ những quy tắc này, Tu cũng hướng dẫn độc giả kiểm toán chi tiêu với nhiều phương pháp khác nhau cũng như cách định hình lại cách chi tiêu.

Về cơ bản, Tu viết, “hãy so sánh giá của một món đồ tiềm năng với công sức bạn đã bỏ ra để kiếm được số tiền đó, rồi tự hỏi bản thân: “Vậy món đồ có xứng đáng không?”

Nếu câu trả lời là có, thì thật tuyệt vời, bất kể mọi người nói gì về ly latte hay cocktail thủ công của bạn, “tôi tin chắc rằng mỗi người đều có (và nên có) một niềm vui, sự xa xỉ hoặc sự nuông chiều nào đó trong cuộc sống”, Tu khẳng định.

Tu cũng nhấn mạnh rằng “đối với đa số, tiết kiệm để làm giàu không còn khả thi nữa”.

Trước hết, có thể và nên tiết kiệm để có một quỹ khẩn cấp, điều mang lại cảm giác an toàn nhất định trong thời buổi (và thị trường việc làm) đầy biến động hiện tại. Cũng có thể và nên tiết kiệm cho những khoản chi tiêu lớn chắc chắn sẽ dùng đến, dù đó là một chuyến du lịch, một căn nhà hay một đám cưới.

Tiết kiệm là "nền tảng của sự an toàn về tài chính. Tiết kiệm bảo vệ bạn khỏi rủi ro", Tu viết.

Tuy nhiên, con đường làm nên giàu có chính là đầu tư. Tu giải thích: "Tiền không cần phải thở, ngủ, ăn bánh rán hay uống cà phê. Nó có thể ở ngoài kia kiếm tiền cho bạn 24/7".

Ngày càng khó khăn hơn với thế hệ trẻ

Tuy nhiên, mọi thứ ngày càng khó khăn hơn. Đề cập đến bối cảnh biến động và thế hệ hiện tại, Tu viết: "Nếu cuộc sống giống như trò chơi đánh đàn Guitar Hero, thì các thế hệ trước chơi ở chế độ hướng dẫn, còn thế hệ Millennials và Gen Z đang chơi ở chế độ nâng cao trên một chiếc TV cũ hỏng. Mọi thứ hiện tại đã khác xa (và tệ hơn) so với trước đây”.

Và với thế hệ trẻ, không phải lỗi của người trẻ nếu không biết nhiều về tiền bạc. “Đó là một thất bại của hệ thống giáo dục khi khiến kiến ​​thức tài chính trở nên khó hiểu và khó tiếp cận”, Tu cho biết.

Người trẻ đôi khi cũng tiếp thu những bài học về tiền bạc hoàn toàn có ý tốt nhưng lại không phù hợp từ cha mẹ mình. “Đó là lý do việc phân tích con đường tư duy của người giàu lại trở nên quan trọng”, Tu viết.

Tin tốt là “không bao giờ là quá muộn. Bạn sẽ học ngay bây giờ và các chiến lược vẫn sẽ hiệu quả”, Tu cho hay.