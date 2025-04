Những kế hoạch khó tin, đáng sợ của các tỷ phú công nghệ

Cuốn "More Everything Forever" của Adam Becker tiết lộ những kế hoạch khó tin và đôi khi đáng sợ của các tỷ phú công nghệ, theo New Scientist.

Ảnh: SpaceX. Elon Musk dự đoán rằng một triệu người Trái Đất sẽ sống trên Hỏa tinh trong 20 năm nữa: "Chúng ta phải lưu giữ ánh sáng của ý thức bằng cách trở thành một nền văn minh có thể du hành vũ trụ và đưa sự sống đến các hành tinh khác". Tuy nhiên, nhà báo khoa học Adam Becker cho rằng không dễ như vậy. Trong cuốn sách mới More Everything Forever, Becker cho rằng cuộc sống trên Hỏa tinh chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều cuộc sống hiện tại. Những tham vọng khó tin Becker, người có bằng tiến sĩ về vật lý thiên văn và là tác giả của một cuốn sách trước đó về lý thuyết lượng tử, đã nêu rõ nhiều vấn đề về việc sống sót trên hành tinh Đỏ, như lượng bức xạ bề mặt khổng lồ hay lớp bụi dày độc hại. Việc tiếp xúc với không khí trên Hỏa tinh sẽ làm nước bọt trên lưỡi con người sôi lên trước khi ngạt thở. Và ngay cả khi các phi hành gia xoay xở xây dựng được một hệ thống đường hầm chịu áp suất để sống dưới lòng đất, vượt qua được tất cả khó khăn về quá trình đi tới Hỏa tinh, vận chuyện vật liệu và xây dựng thành công, thì số lượng người sống trong các boongke như vậy vẫn khá nhỏ. Họ cũng cần phải thường xuyên vận chuyển thực phẩm và nước từ Trái Đất, có lẽ là thông qua công ty SpaceX của Musk. "Ngay cả không khí sạch để cư dân Hỏa tinh hít thở cũng tốn kém", Becker viết. Kế hoạch thuộc địa hóa Hỏa tinh chỉ là một trong những kịch bản kỳ ảo mà Becker viết một cách dễ hiểu và giàu thông tin trong More Everything Forever. Trong tác phẩm của mình, ông tìm thấy những kẻ muốn thống trị vũ trụ với cái tôi to bằng cả hành tinh và những giấc mơ khoa học không tưởng về sự phát triển vô tận trên khắp thiên hà. Từ trí tuệ nhân tạo đến thuộc địa hóa không gian vũ trụ, động lực thúc đẩy đằng sau các dự án này được Becker gọi là "ý thức hệ sử dụng công nghệ để cứu rỗi thế giới". Ông cho biết những ý tưởng này có ba đặc điểm chính. Đầu tiên, chúng rất giản lược, có logic dễ hiểu nhưng khó thực hiện trên thực tế. Thứ hai, chúng thể hiện rõ giá trị lợi nhuận, điều phù hợp với động lực phát triển hiện nay của ngành công nghệ. Thứ ba, và quan trọng nhất, chúng thể hiện sự siêu việt của con người, với một viễn cảnh vượt qua mọi giới hạn thực tế, bao gồm cả đạo đức thông thường. Cuốn sách ra mắt ngày 22/4. Ảnh: Linkedin. Kêu gọi độc giả quay về thực tại Trong cuộc chiến ý thức hệ này, Becker cũng mang đến hai mặt của một đồng xu: Những người ủng hộ và những người bi quan. Một bên là những người lạc quan về công nghệ như Ray Kurzweil, người dự đoán một ngày nào đó những cỗ máy toàn năng sẽ xóa bỏ đói nghèo và bệnh tật, đồng thời cho phép con người "sống lâu như chúng ta muốn". Becker cũng trích lời Sam Altman, CEO của OpenAI, người nói rằng công ty của ông sẽ nắm bắt được sự giàu có do AI tạo ra và cải thiện kinh tế xã hội bằng cách phân phối lại một phần sự giàu có đó cho công chúng. Altman từng viết rằng "Những thay đổi sắp tới là không thể ngăn cản" và "tương lai có thể tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng nổi". Ngược lại, những người bi quan lo lắng về "sức mạnh của AI khi chúng liên kết với nhau" hoặc viễn cảnh những cỗ máy thông minh một ngày nào đó sẽ cướp mất việc làm hoặc thậm chí giết chết tất cả con người. Tuy nhiên, tiếng nói của những người bi quan dường như không đủ để ngăn những ông lớn đang phát cuồng về công nghệ. "Sự tin tưởng của các tỷ phú công nghệ đối với tương lai khoa học viễn tưởng thúc đẩy họ theo đuổi công nghệ, với mong muốn sử dụng công nghệ để đưa các vấn đề phức tạp của thế giới thành những câu hỏi đơn giản. Tất cả đều nhằm cứu nhân loại khỏi những mối đe dọa không tồn tại và hướng tới một thế giới lý tưởng sẽ không bao giờ đến". Đối với các tỷ phú công nghệ, Becker viết, “tương lai giống trong khoa học viễn tưởng: trí óc con người được tải lên máy tính để tồn tại mãi mãi trong thiên đường Silicon. AI giống như thần thánh trông coi con người một cách nhân từ và con người cũng có đế chế không ngừng mở rộng trải dài khắp các vì sao, chiếm giữ các hành tinh và nuốt chửng các thiên hà”. Không chỉ dừng ở việc gọi tên và chỉ trích gay gắt nhiều ông lớn công nghệ với những tham vọng đáng lo ngại, Becker cũng đưa ra một kêu gọi về việc con người không nên bận tâm đến những thiên hà xa xôi. Thay vào đó, hãy quan tâm nhiều hơn đến hành tinh mong manh hiện tại và chăm sóc những con người yếu đuối xung quanh. “Chúng ta đang ở đây, trong một thế giới có nhiều điều mà chúng ta mong muốn và có thể với tới. Chúng ta vui mừng vì điều đó và tìm thấy sự thỏa mãn và ý nghĩa trong việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày”, Becker bày tỏ. Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại. Trân trọng.