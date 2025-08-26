Nữ tiền đạo đẹp nhất thế giới có bến đỗ mới

Ana Maria Markovic vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bất ngờ sang Mỹ để khoác áo Brooklyn FC.

Ana Maria (trái) và em gái Kiki trong màu áo Brooklyn FC.

Ngôi sao 25 tuổi được mệnh danh là nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới. Tại Brooklyn FC, cô sẽ sát cánh cùng em gái Kiki Markovic.

Trước đó, Ana Maria chỉ chơi bóng tại châu Âu, gần nhất là khoác áo Damainese (Bồ Đào Nha) sau khi chia tay Braga hồi đầu năm. Trong khi đó, Kiki (24 tuổi) chuyển đến Brooklyn từ CLB Rapperswil-Jona (giải VĐQG nữ Thụy Sĩ).

Brooklyn FC hiện thi đấu ở USL Super League - giải đấu mới thành lập nhưng nhanh chóng vươn lên ngang tầm với NWSL (giải VĐQG Mỹ), trở thành hạng đấu cao nhất của bóng đá nữ Mỹ.

Ana Maria chia sẻ: "Gia nhập Brooklyn là bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp. Tôi chơi bóng ở nhiều nơi tuyệt vời, nhưng ngay từ lúc này tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ ở CLB và thành phố này. Được sát cánh cùng em gái càng khiến trải nghiệm thêm ý nghĩa. Chúng tôi đến đây để tạo dấu ấn".

Kiki cũng không giấu cảm xúc: "Chúng tôi tập luyện và thi đấu cùng nhau cả đời. Được đứng chung chiến tuyến tại Brooklyn đúng là giấc mơ thành hiện thực. Tôi háo hức cống hiến bản thân, kết nối với người hâm mộ và góp sức cho mùa giải thứ hai của CLB".

Ana Maria sở hữu tới 3 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống và bóng đá. Kiki khiêm tốn hơn với khoảng 18.900 người theo dõi. Hai chị em còn chung tay khởi nghiệp với thương hiệu nước protein thuần chay mang tên RELOADZ tại Thụy Sĩ.