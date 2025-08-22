Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con gái Scholes đốt mắt người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm

  • Thứ sáu, 22/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Con gái Paul Scholes, Alicia gây chú ý khi diện bộ bikini táo bạo trong kỳ nghỉ lãng mạn cùng bạn trai - ngôi sao của chương trình Love Island.

Alicia Scholes đăng ảnh mặc bộ bikini không thể nhỏ hơn.

Alicia Scholes, con gái của huyền thoại Manchester United, Paul Scholes đang trở thành gương mặt thu hút sự chú ý không chỉ nhờ cái bóng lớn của người cha, mà còn bởi chính sự nghiệp và phong cách sống của mình. Ở tuổi 24, Alicia sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống năng động và thời thượng.

Gần đây, Alicia gây chú ý khi công khai chuyện tình với Ayo Odukoya - gương mặt nổi bật từ chương trình Love Island mùa 11. Cặp đôi vừa có kỳ nghỉ xa hoa, liên tục chia sẻ hình ảnh lãng mạn trên du thuyền, những bữa tối sang trọng và khoảnh khắc gợi cảm trong trang phục bơi.

Tuy nhiên, Alicia không chỉ là một “IT girl” của mạng xã hội. Cô đang theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp với bộ môn bóng lưới.

Hiện tại, Alicia khoác áo CLB London Pulse - đội vừa vô địch Netball Super Cup năm nay. Trên đấu trường quốc tế, cô đã 8 lần được triệu tập lên tuyển Anh kể từ lần ra mắt vào năm 2023, khẳng định vị thế của một vận động viên đẳng cấp.

“Với tôi, bóng lưới mang lại sự tự do và là cách để tách biệt khỏi mọi thứ khác. Khi thi đấu, bạn chẳng có thời gian nghĩ về bất kỳ điều gì. Nó giống như một sự giải thoát”, Alicia từng tâm sự.

Paul Scholes anh 1

Hiện tại, Alicia khoác áo CLB London Pulse - đội vừa vô địch Netball Super Cup năm nay.

Tinh thần thể thao dường như ăn sâu trong máu gia đình Scholes. Cha cô - Paul Scholes - là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Premier League, với 11 chức vô địch cùng Manchester United, 66 lần khoác áo tuyển Anh, tham dự 2 kỳ EURO và 2 kỳ World Cup. Giờ đây, ngọn lửa đam mê ấy tiếp tục được Alicia thắp sáng theo cách riêng, vừa kiêu hãnh với danh xưng “con gái của Scholes”, vừa mạnh mẽ khẳng định bản lĩnh của một nữ VĐV chuyên nghiệp.

Một Alicia đầy năng lượng trên sân đấu, nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong đời sống thường nhật - đó chính là lý do cô đang trở thành biểu tượng mới, nơi thể thao và giải trí giao thoa.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

