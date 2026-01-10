Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh TP.HCM co giật, tử vong bất thường giữa đường

  Thứ bảy, 10/1/2026 11:24 (GMT+7)
Vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà bạn để về nhà, L. bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường, co giật. Nữ sinh sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Ngày 10/1, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 9/1, sau khi tan học ở trường em M.T.T.L. (16 tuổi, ngụ TP.HCM), ghé vào nhà bạn gần trường ở phường Tân Đông Hiệp để chơi.

Sau đó, L. vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà bạn để về nhà thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường, co giật.

Nữ sinh sau đó được người dân nhanh chóng đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ việc, Công an phường Tân Đông Hiệp đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

