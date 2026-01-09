Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

Khoảng 7h20 sáng, người dân phát hiện khói bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM), khiến nhiều người hoang mang. Từ bên ngoài, cột khói màu xám đen xuất hiện ở khu vực phía trên tòa nhà, có thời điểm lan rộng theo chiều gió.

Đến 7h38, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực xung quanh được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh lân cận.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm buổi sáng, tuyến đường Lê Thánh Tôn có mật độ phương tiện qua lại đông. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ trong khu vực.

Một số nhân chứng cho biết mùi khét xuất hiện trước khi khói bốc lên rõ rệt. Những người đang làm việc và sinh hoạt trong tòa nhà được hướng dẫn di chuyển ra khu vực an toàn. Hiện chưa ghi nhận thông tin về người bị thương.

Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, đám khói cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bên trong tòa nhà để đảm bảo không còn nguy cơ cháy lan.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.