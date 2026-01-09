Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

  • Thứ sáu, 9/1/2026 08:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

Khói nghi ngút từ tòa nhà ở phường Sài Gòn Khoảng 7h20 sáng, khói bất ngờ bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM), khiến người dân hoang mang.

Khoảng 7h20 sáng, người dân phát hiện khói bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM), khiến nhiều người hoang mang. Từ bên ngoài, cột khói màu xám đen xuất hiện ở khu vực phía trên tòa nhà, có thời điểm lan rộng theo chiều gió.

Đến 7h38, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực xung quanh được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh lân cận.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm buổi sáng, tuyến đường Lê Thánh Tôn có mật độ phương tiện qua lại đông. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ trong khu vực.

Một số nhân chứng cho biết mùi khét xuất hiện trước khi khói bốc lên rõ rệt. Những người đang làm việc và sinh hoạt trong tòa nhà được hướng dẫn di chuyển ra khu vực an toàn. Hiện chưa ghi nhận thông tin về người bị thương.

Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, đám khói cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bên trong tòa nhà để đảm bảo không còn nguy cơ cháy lan.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Chủ nhà trong vụ cháy ở đường Lê Lợi, Hà Nội tử vong

Chiều 8/1, lãnh đạo phường Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, chủ căn nhà bị cháy trên phố Lê Lợi đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nạn nhân 66 tuổi, là người nhảy từ ban công tầng 6 xuống mái nhà bên cạnh để thoát thân khi đám cháy bùng phát.

13 giờ trước

Nguyên nhân du thuyền King Yacht cháy trên sông Sài Gòn

Theo lực lượng chức năng, tàu King Yacht bốc cháy khi neo đậu trên sông Sài Gòn, thời điểm xảy ra sự cố, tàu không hoạt động mà đang sửa chữa, trang trí đón Tết.

21 giờ trước

Vi Lê

Cháy nhà phường Sài Gòn TP.HCM Tô Lâm phường Sài Gòn đường Lê Thánh Tôn cháy Cháy TP.HCM

    Đọc tiếp

    Thoi tiet mien Bac nhung ngay toi hinh anh

    Thời tiết miền Bắc những ngày tới

    2 giờ trước 07:05 9/1/2026

    0

    Một tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch ngày đêm lớn.

    TP.HCM lanh 17°C, hiem gap nhieu nam qua hinh anh

    TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp nhiều năm qua

    2 giờ trước 07:15 9/1/2026

    0

    Sáng sớm 9/1, người dân TP.HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý