Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:58 (GMT+7)
Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết các trường liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Sau khi clip nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh đánh hội đồng tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, các trường học có học sinh liên quan đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip MXH.

Nữ sinh bị đánh hiện đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe, điều trị.

Theo xác minh bước đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh, xảy ra ngoài nhà trường vào tối 9/5, tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Nhóm học sinh liên quan gồm 4 em học sinh khối lớp 8 của Trường TH&THCS Bùi Dục Tài và Trường TH&THCS Hải Thọ, xã Diên Sanh và 2 học sinh khác Trường TH&THCS Hải Ba đi cùng. Nữ sinh bị đánh là em H., học lớp 7, Trường TH&THCS Hải Ba.

Sau khi xảy ra sự việc, các nhà trường đã phối hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên nhóm học sinh đã hẹn gặp nhau tại xã Vĩnh Định để giải quyết, dẫn đến xảy ra hành vi đánh nhau, đánh hội đồng.

Ngay sau khi nắm thông tin, các nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, cơ quan chức năng địa phương để xác minh vụ việc; đồng thời yêu cầu không chia sẻ, bình luận hay phát ngôn khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Các trường cũng đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình liên quan.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định cho biết địa phương đã giao Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, các học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

