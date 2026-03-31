Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè

  • Thứ ba, 31/3/2026 16:14 (GMT+7)
Theo nội dung đoạn clip, nữ sinh lớp 7 bị nhóm người hành hung, kéo lê trên vỉa hè, thậm chí bị lột áo.

Từ hôm qua (30/3), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu niên túm tóc, kéo lê trên vỉa hè.

Nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn một phút, nữ sinh bị hành hung trong trạng thái hoảng loạn, liên tục dùng hai tay ôm chặt vùng đầu khi bị đánh tới tấp. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hội đồng tên T. (14 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bà Hà Thị Ngọc Hoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết nhà trường đã nắm thông tin vụ việc qua mạng xã hội và đang xác minh. "Đây mới là thông tin vừa tiếp nhận, chưa thể khẳng định có phải học sinh của trường hay không. Tuy nhiên, ban giám hiệu đang khẩn trương xác minh và sẽ phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc", bà Hoa cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Sơn Trà thông tin thêm, địa phương cũng mới tiếp nhận vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và đang tổ chức xác minh.

Tước danh hiệu CAND hai cán bộ vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Tối 26/3, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh.

06:51 27/3/2026

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ ở Huế

Một nữ sinh viên học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế.

21:44 19/3/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thống Nhất/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    TP.HCM to chuc ban phao hoa nghe thuat toi 30/4 hinh anh

    TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tối 30/4

    25 phút trước 17:00 31/3/2026

    0

    Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

