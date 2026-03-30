Nguyên nhân một học sinh bị đánh 'hội đồng' ở Lâm Đồng

  Thứ hai, 30/3/2026 14:23 (GMT+7)
Một học sinh bị các bạn cùng lớp đánh, đang được điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương phần mềm, đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Tối ngày 28/3, trên mạng xã hội lan truyền clip khoảng 10 học sinh đánh một người. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Danh hoi dong anh 1

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo báo cáo nhanh của nhà trường, vụ việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 27/3, khi các em vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

Vào thời điểm nêu trên, một nhóm học sinh lớp 8 có hành vi xô xát, đánh nhau với một bạn cùng lớp.

Học sinh bị đánh là N.H.P, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, dẫn đến xô xát và hành vi bạo lực.

Nhà trường đã tiến hành họp giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh có liên quan để xác minh, đồng thời đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh và gia đình.

Công an xã Hàm Liêm cũng đã đến làm việc với nhà trường.

Tin mới vụ hai tài xế đánh nhau giữa đường ở phường Chợ Lớn

Liên quan đến vụ hai tài xế ẩu đả giữa đường do mâu thuẫn trong quá trình lưu thông, Công an phường Chợ Lớn (TPHCM) cho biết đã mời cả hai về trụ sở để làm việc.

14:37 24/3/2026

Hai nhóm đối tượng hỗn chiến giữa trung tâm TP.HCM

Giữa đêm, hai nhóm với khoảng 20 đối tượng có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực gần cầu Xáng (phường Chánh Hưng, TPHCM).

10:59 12/1/2026

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau

Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

08:57 24/3/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

Đoàn Sĩ/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Tong Bi thu chu tri Hoi nghi Quan uy Trung uong hinh anh

    Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

    56 phút trước 14:44 30/3/2026

    0

    Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030...

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

