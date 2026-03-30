Nguyên nhân một học sinh bị đánh 'hội đồng' ở Lâm Đồng

Một học sinh bị các bạn cùng lớp đánh, đang được điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương phần mềm, đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Tối ngày 28/3, trên mạng xã hội lan truyền clip khoảng 10 học sinh đánh một người. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo báo cáo nhanh của nhà trường, vụ việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 27/3, khi các em vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

Vào thời điểm nêu trên, một nhóm học sinh lớp 8 có hành vi xô xát, đánh nhau với một bạn cùng lớp.

Học sinh bị đánh là N.H.P, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, dẫn đến xô xát và hành vi bạo lực.

Nhà trường đã tiến hành họp giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh có liên quan để xác minh, đồng thời đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh và gia đình.

Công an xã Hàm Liêm cũng đã đến làm việc với nhà trường.