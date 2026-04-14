Tin mới vụ nhóm nam sinh đánh hội đồng một nữ sinh

Sau vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh lớp 9 đánh hội đồng gây bức xúc dư luận, chính quyền xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng vào cuộc.

Chiều 13/4 trao đổi với PV, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương vừa phối hợp với Trường THCS Bình Thuận và các cơ quan chức năng liên quan, tổ chức cuộc họp nhằm khẩn trương nắm bắt tình hình, thống nhất phương án xử lý vụ việc.

Cuộc họp giữa UBND xã Vạn Tường và Trường THCS Bình Thuận cùng các cơ quan liên quan.

Theo ông Hiền, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nữ sinh lớp 7 là D.T.K.B. và Đ.H.K.T. (Trường THCS Bình Thuận). Các em lời qua tiếng lại và hẹn gặp để giải quyết. Tuy nhiên, cuộc gặp sau đó không được kiểm soát, dẫn đến xô xát. Đáng chú ý, em B. còn bị 2 nam sinh lớp 9 khác tham gia hành hung dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để nắm tình hình điều trị ban đầu. Theo nguyện vọng gia đình, học sinh bị đánh tiếp tục được theo dõi tại cơ sở y tế ở Đà Nẵng nhằm đảm bảo điều kiện điều trị và phục hồi tốt nhất.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh liên quan, đồng thời vận động các em ổn định tâm lý, sớm trở lại trường. Hiện đã có 2/3 học sinh đi học lại, một trường hợp vẫn tạm nghỉ để ổn định tinh thần.

Tại cuộc họp, ông Hiền yêu cầu các trường học trên địa bàn cần tăng cường theo dõi diễn biến tâm lý học sinh, kịp thời hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng kỳ thị, xa lánh hay gây áp lực đối với học sinh liên quan. Gia đình các bên giữ bình tĩnh, phối hợp trao đổi trên tinh thần hòa giải, nhằm ổn định tâm lý học sinh, tránh phát sinh mâu thuẫn kéo dài.

Về công tác xử lý, ông Hiền cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc trên cơ sở kết quả giám định y tế và các tài liệu liên quan. Những người tham gia, kể cả học sinh và người ngoài nhà trường, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật và nội quy ngành giáo dục. “Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, đồng thời đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức rõ sai phạm để sửa chữa và tiến bộ”, ông Hiền nhấn mạnh.

Trước đó, UBND xã Vạn Tường đã ban hành công văn yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ việc. Công an xã được giao chủ trì làm rõ đối tượng, nguyên nhân, mức độ vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Trường THCS Bình Thuận nơi xảy ra vụ việc.

Trường THCS Bình Thuận được yêu cầu rà soát toàn bộ vụ việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền và tăng cường quản lý học sinh, hỗ trợ ổn định tâm lý cho các em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh nam hành hung trước cổng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường), gây bức xúc trong dư luận.

Theo báo cáo của nhà trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 11/4 ngoài khuôn viên trường, ngay sau giờ tan học. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh trên mạng xã hội.

Nạn nhân bị đánh sưng húp mặt, mắt bầm tím.

Sau giờ tan học, D.T.K.B. (học sinh lớp 7A) và Đ.T.K.T. (học sinh lớp 7C) hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Đ.H.M.K. (học sinh lớp 9C, anh của T.) tan học ra về đến tiếp tục có lời qua tiếng lại với em B. rồi cả hai lao vào đánh nhau. Lúc này, một nam sinh lớp 9 khác là B.Q.Q. (bạn của K) cũng lao vào đánh hội đồng em B.

Hậu quả B. bị thương tích ở vùng mặt, lưng và nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu, hiện tâm lý của B. đã ổn định.