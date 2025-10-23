Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh đầu trần, phì phèo thuốc lá trên xe máy ở TP.HCM

  • Thứ năm, 23/10/2025 14:34 (GMT+7)
  • 14:34 23/10/2025

Hình ảnh hai nữ sinh, trong đó em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, phì phèo thuốc lá trên xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội kèm theo nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ bức xúc.

Nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc trên đường TP.HCM Ngày 23/10, Công an TPHCM cho biết đang xác minh, làm rõ clip hai nữ sinh trên xe máy, trong đó em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và “phì phèo” điếu thuốc khi đang di chuyển.

Ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ clip hai nữ sinh trên xe máy, trong đó em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và “phì phèo” điếu thuốc khi đang di chuyển trên đường để xử lý theo quy định

Trước đó, một đoạn video dài khoảng 29 giây, ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe máy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, TP.HCM, trong đó người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc và hút khi xe đang lưu thông.

Nu sinh hut thuoc TP.HCM anh 1

Hình ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh phản cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội kèm theo nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu ý thức, coi thường pháp luật của các nữ sinh.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, Đội CSGT An Sương đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin ban đầu, hai cô gái trong clip được cho là học viên của một trung tâm giáo dục trên địa bàn quận 12 cũ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ danh tính, kiểm tra giấy phép lái xe, nguồn gốc phương tiện và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo học sinh - sinh viên cần tuyệt đối tuân thủ quy định về đội mũ bảo hiểm, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Nữ sinh viên 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe buýt ở TP.HCM

Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đang điều tra vụ TNGT xảy ra trưa 10/10 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần ngã tư An Sương, khiến một nữ sinh viên 18 tuổi tử vong tại chỗ.

18:00 10/10/2025

Nữ sinh viên tử vong trên đường đi học tại TP.HCM

Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

12:38 22/8/2025

Đôi nam nữ bỏ bé sơ sinh bên đường rồi bỏ chạy ở TP.HCM

Bé trai còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở phường Dĩ An, TP.HCM. Camera ghi lại hình ảnh đôi nam nữ còn rất trẻ đi xe máy quay đầu bỏ chạy.

18:22 16/7/2025

