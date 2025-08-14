Nữ người mẫu Mỹ kiếm bộn tiền bằng việc quyến rũ đàn ông

Lana Madison kiếm sống bằng việc giúp các cô gái kiểm tra sự chung thủy của bạn trai. Nữ người mẫu kiếm được 5.000 USD qua mỗi lần thực hiện.

Theo The Sun, người mẫu Lana Madison tự gọi bản thân là "sự cám dỗ tột cùng" với công việc giúp các cô gái kiểm tra sự chung thủy của bạn trai. Khi được thuê, Lana Madison sẽ tán tỉnh những người đàn ông này để xem cách họ phản ứng.

Lana Madison kiếm bộn tiền nhờ quyến rũ đàn ông. Ảnh: Jam Press.

"Hộp thư đến của tôi tràn ngập những cô gái yêu cầu tôi tán tỉnh bạn trai của họ để xem liệu anh ấy có lừa dối không. Tôi không có ý định trở thành một cái bẫy tình yêu ngoài đời thực. Nhưng khi một vài cô gái nhìn thấy ngoại hình và công việc của tôi, họ nhận ra rằng cám dỗ rất khó cưỡng", Lana Madison tiết lộ.

Nữ người mẫu nói thêm: "Nếu chống lại được sự quyến rũ của tôi, anh ta là một người đàn ông đáng tin cậy còn nếu không thì các cô gái đã có câu trả lời rồi đó. Tôi không đến đây để phá hỏng các mối quan hệ, tôi chỉ đến đây, làm việc và nhận tiền thôi".

Được biết, Lana Madison tính phí 5.000 USD cho một lần thực hiện việc "kiểm tra" này. Dù không quảng cáo, cô cho biết nhiều người tìm tới nhờ hiệu ứng truyền miệng. Ngoài ra, Lana Madison kiếm được 150.000 USD thông qua các khoản quyên góp trực tuyến để đầu tư cho ngoại hình.

Thông thường, kết quả sẽ có vài giờ sau khi cô gửi tin nhắn. Lana Madison nói: "Đôi khi tất cả những gì cần thiết chỉ là một bức ảnh selfie và một biểu tượng cảm xúc mang nghĩa tán tỉnh. Tôi đã từng chứng kiến hàng loạt anh chàng phản hồi. Thật kinh ngạc khi thấy họ nhanh chóng bỏ cuộc như thế nào".

Về phía khách hàng, Lana Madison kể về một cô gái bật khóc khi nhìn thấy tin nhắn phản hồi từ bạn trai. Dẫu cho khách hàng buồn bã, nữ người mẫu nhận định công việc này giúp phụ nữ có được tỉnh táo thay vì sống trong lo âu.