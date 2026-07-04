Nữ MC từng 'đốn tim' khán giả ở World Cup 2014, giờ ra sao?

Năm 2014, trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Chile tại World Cup, máy quay truyền hình bất ngờ ghi lại hình ảnh một cô gái đang chăm chú theo dõi trận đấu trên khán đài. Khi nhận ra mình được ghi hình, cô mỉm cười rạng rỡ sau khi vỗ tay cổ vũ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng nụ cười tươi tắn ấy đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.