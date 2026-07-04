Nữ MC từng 'đốn tim' khán giả ở World Cup 2014, giờ ra sao?

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Năm 2014, trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Chile tại World Cup, máy quay truyền hình bất ngờ ghi lại hình ảnh một cô gái đang chăm chú theo dõi trận đấu trên khán đài. Khi nhận ra mình được ghi hình, cô mỉm cười rạng rỡ sau khi vỗ tay cổ vũ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng nụ cười tươi tắn ấy đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
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Danh tính của cô gái sau đó được xác định là Jang Ye-won (sinh năm 1990), khi ấy là một phát thanh viên trẻ của đài SBS đang tác nghiệp tại World Cup. Khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy đã giúp tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến.
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Sau 12 năm, Jang Ye-won vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực truyền hình thể thao. Ngày 28/6, KBS chính thức thông báo cô được lựa chọn làm MC cho chương trình tiền World Cup FIFA 2026 khu vực Bắc Mỹ. Chương trình được phát sóng trước mỗi trận đấu, cập nhật nhanh những thông tin đáng chú ý về World Cup như không khí tại các sân vận động, dự đoán trận đấu, những điểm nhấn đáng xem trước giờ bóng lăn.
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Với biệt danh "nữ thần bóng đá", Jang Ye-won được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại World Cup 2026 nhờ kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình thể thao cùng vốn hiểu biết chuyên môn tích lũy qua nhiều năm làm nghề.
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Jang Ye-won gia nhập SBS vào năm 2012 và là phát thanh viên trẻ nhất của nhà đài thời điểm đó. Đến tháng 9/2020, cô rời SBS để hoạt động với vai trò MC tự do, tiếp tục phát triển sự nghiệp ở nhiều chương trình truyền hình và sự kiện thể thao.
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Sự nổi tiếng từ World Cup 2014 cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho Jang Ye-won. Trong vai trò phát thanh viên và người dẫn chương trình, cô liên tục góp mặt tại nhiều giải đấu lớn như ASIAD 2014, Olympic Rio 2016, World Cup 2018, FIFA U20 World Cup 2019,.... Hình ảnh chuyên nghiệp cùng lối dẫn tự nhiên giúp cô dần trở thành một trong những MC thể thao được yêu thích tại Hàn Quốc.
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Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Jang Ye-won thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc trong công việc và cuộc sống thường ngày trên trang Instagram cá nhân, nơi cô sở hữu hơn 286.000 người theo dõi. Nữ MC theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Mỗi bài đăng của cô đều nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương và nguồn năng lượng tích cực.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.