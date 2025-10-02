Nữ MC qua đời ở tuổi 21 do động kinh

Theo Mirror, Jennifer Nicole Rivas - MC truyền hình và TikToker nổi tiếng người Honduras - được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào ngày 1/10. Gia đình cho biết cô mắc bệnh động kinh và qua đời do một cơn co giật. Theo báo cáo, cơ quan chức năng không tiến hành khám nghiệm tử thi.
Jennifer Nicole Rivas năm nay 21 tuổi. Trước khi mất không lâu, cô còn đăng bài trên Instagram với hình ảnh chơi thể thao, kèm chú thích: “Sẵn sàng rồi”.
Hình ảnh trước khi mất của Jennifer Nicole Rivas. Ảnh: @kennifernicole.
Sự ra đi đột ngột của cô khiến đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng. Ngay sau đó, hàng nghìn người hâm mộ bày tỏ thương tiếc trên mạng xã hội.
Jennifer Nicole Rivas, sinh năm 2004, là MC truyền hình và nhà sáng tạo nội dung người Honduras. Cô theo học ngành báo chí tại Đại học Quốc gia Honduras (UNAH) ở Tegucigalpa, đồng thời xây dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi trên TikTok và khoảng 16.000 trên Instagram.
Ngoài việc dẫn chương trình cho kênh truyền hình CHTV, Rivas còn xuất hiện trong các bản tin giải trí, thời tiết và hợp tác với nhóm hài Los Venados 504. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của truyền thông Honduras, nổi bật nhờ phong cách trẻ trung, hiện đại và gần gũi.
