'Nữ hoàng phim 18+' Dương Tư Mẫn hiện tại

Ở tuổi 49, Dương Tư Mẫn rời xa showbiz, sống kín tiếng tại Nhật Bản. Cô vừa chia tay bạn trai gắn bó 24 năm.

Dương Tư Mẫn, người được mệnh danh "nữ hoàng phim 18+", đã bước sang tuổi 49. Sau gần hai thập kỷ rời xa showbiz, cô hiện sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản), lựa chọn cuộc sống trầm lặng và kín tiếng.

Theo thông tin từ 163, Stheadline, Dương Tư Mẫn đã chia tay bạn trai lâu năm Lữ Nhân Trí - người từng là quản lý của cô, sau 24 năm gắn bó. Cả hai xác nhận đã “đường ai nấy đi” trong hòa bình, vẫn giữ liên lạc như bạn bè.

Trước tin đồn ly hôn, Lữ Nhân Trí phủ nhận, cho biết họ chưa từng kết hôn, chỉ duy trì mối quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Ông cũng tiết lộ nguyên nhân chia tay là do khoảng cách địa lý và thời gian xa cách. Trong nhiều năm, Dương Tư Mẫn ở Nhật Bản chăm sóc mẹ, còn ông kinh doanh tại Đài Loan. Đại dịch COVID-19 khiến hai người ba năm không gặp mặt, tình cảm dần nguội lạnh.

Đáng chú ý, Lữ Nhân Trí cho biết ông đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn hai, song không tiết lộ điều này với bạn gái cũ vì lo cô lo lắng. Cả hai đều khẳng định hiện tại vẫn tôn trọng và quan tâm nhau như những người bạn cũ.

Hình ảnh Dương Tư Mẫn thời gian gần đây. Ảnh: 163.

Sau khi rút khỏi giới giải trí vào năm 2005, Dương Tư Mẫn định cư tại Tokyo và chuyển hướng sang giảng dạy làm xà phòng, nước hoa thủ công. Cô ít xuất hiện trước công chúng, không tham gia sự kiện giải trí và gần như cắt đứt với truyền thông.

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết Dương Tư Mẫn hiện có cuộc sống ổn định, dành thời gian cho gia đình và các hoạt động sáng tạo cá nhân, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Hình ảnh mới nhất của cô được mô tả là điềm đạm, giản dị, khác hẳn vẻ quyến rũ từng gắn liền với danh xưng “nữ hoàng phim 18+” của điện ảnh châu Á trong thập niên 1990.

Sinh năm 1976 tại tỉnh Chiba (Nhật Bản), Dương Tư Mẫn bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 và nổi tiếng nhờ vai Phan Kim Liên trong bộ phim Tân Kim Bình Mai, hợp tác cùng diễn viên Đơn Lập Văn.

Năm 1999, ở tuổi 23, cô phát hiện mắc ung thư vú và phải phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến vú. Sau biến cố sức khỏe, Dương Tư Mẫn dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật.