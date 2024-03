Nữ diễn viên được bình chọn đẹp hơn Song Hye Kyo

Đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn là Go Yoon Jung với 142.838 phiếu bầu. Go Yoon Jung có gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao. Vẻ đẹp của nữ diễn viên thường được ví như búp bê. Go Yoon Jung sinh năm 1996, lần đầu đóng phim là dự án Chàng trai ngoại cảm vào năm 2019. Sau đó, cô được biết tới nhiều hơn nhờ Sweet Home: Thế giới ma quái, Hoàn hồn 2 và Moving. Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim Wise Resident Life mô tả cuộc sống và tình bạn của các giáo sư, bác sĩ tại bệnh viện. Phim dự kiến ​​​​phát hành trên tvN vào nửa đầu năm. Tháng 1/2023, ảnh tốt nghiệp của Go Yoon Jung lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do là trong hình, Go Yoon Jung được nhận xét khác biệt so với hiện tại. Sau đó, công ty quản lý của Go Yoon Jung cho biết sẽ khởi kiện những ai tung tin sai sự thật. Ảnh: Marie Claire.