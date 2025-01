Sau khi tài khoản có tên T.V. đăng video nói về vụ việc liên quan đến Jack từ nhiều năm trước, Thiên An cũng bị kéo vào những bàn tán, tranh luận.

Rạng sáng 18/1, cô gái tự nhận tên T.V. lên tiếng về vụ việc liên quan đến ca sĩ Jack. Cô gái này từng tố Jack “bắt cá hai tay” từ vài năm trước. Trong video đăng ngày 18/1, cô gái cho biết: “4 năm trước tôi có bài ‘bóc phốt’ bạn ca sĩ tên Jack để nói về mối quan hệ của bạn này với chị A. Tôi chính là chủ nhân của tài khoản đăng bài đó. Nhưng bây giờ tôi khẳng định tôi không viết bài. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, con nít lắm. Tôi chưa đủ sâu sắc để viết một bài dài, mang tính sát thương cao như vậy. Tất cả do chị A soạn và gửi cho tôi, thậm chí quyết định luôn thời điểm lên bài”.

Thiên An bức xúc khi bị kéo vào ồn ào trên MXH. Ảnh: FBNV.

Cô cũng cho biết bản thân chỉ là người hâm mộ chứ không hẹn hò với Jack như nội dung bài đăng năm đó. Cô quyết định lên tiếng sau 4 năm vì thấy áy náy.

Cô gái không nhắc đích danh A là ai, nhưng cộng đồng mạng lập tức đồn đoán và cho rằng A chính là Thiên An.

Sau đó, Thiên An lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: “Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên MXH như thế này nữa. Những năm qua, bản thân, con và gia đình của mình đã gánh đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật”.

Về phía Jack, dù được nhắc tên trong video, hiện tại nam ca sĩ giữ động thái im lặng.

Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và nổi tiếng sau khi vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Cô từng có thời gian hẹn hò Jack, sau đó chia tay và Thiên An hiện một mình nuôi con chung của hai người. Chuyện tình cảm của hai người từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Cuối tháng 12/2022, Thiên An cho biết Jack và gia đình anh ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3/2022. Nữ diễn viên khẳng định hiện tại, cô và phía gia đình Jack không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Cũng thời gian đó, Thiên An ủy quyền cho luật sư để kiện những cá nhân, fanpage trên mạng xã hội tung tin sai sự thật rằng cô có quan hệ với nhiều người trong giai đoạn yêu Jack. Thời điểm đó, phía Jack im lặng.