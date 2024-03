Song Joong Ki nói về cảnh nóng với diễn viên kém 11 tuổi

News1 đưa tin trong cuộc phỏng vấn vào sáng 6/3, Song Joong Ki chia sẻ về cuộc sống riêng tư cũng như bộ phim mới Tên tôi là Loh Kiwan. Nam diễn viên khẳng định không có bất kỳ áp lực nào về việc luôn được công chúng quan tâm và chú ý cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, từ khi con đầu lòng chào đời, Song Joong Ki cảm thấy gánh nặng bởi anh không muốn hình ảnh và thông tin của đứa trẻ bị công khai.

Song Joong Ki nói thêm công việc và cách anh lựa chọn vai diễn không có gì thay đổi kể từ khi kết hôn. Nam diễn viên cũng chia sẻ về việc quay cảnh nóng trong phim Tên tôi là Loh Kiwan.

Phim vừa ra mắt cách đây ít ngày nhưng nhận đánh giá tiêu cực về kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chính. Về vấn đề này, Song Joong Ki nói: "Thật không may nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ sẽ có nhiều đánh giá theo hướng khác nhau và chúng đều nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi không thể làm gì được nên tôi không thất vọng".

Khi được hỏi có hài lòng với bộ phim không, anh tiếp tục: "Tôi không thể định lượng được nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt. Có lẽ đóng phim là công việc tôi yêu thích nên tôi sẽ đưa ra ý kiến chủ quan. Hơn nữa, việc sản xuất không hề dễ dàng vì bộ phim được quay ở nước ngoài. Ê-kíp gồm đạo diễn mới, những người đến từ nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Rất nhiều vấn đề nảy sinh nhưng tôi rất vui vì nó được hoàn thành tốt".

Trong phim, Song Joong Ki có nhiều cảnh táo bạo với bạn diễn kém 11 tuổi là Choi Seung Eun. Khi được hỏi về việc có áp lực khi quay những cảnh giường chiếu, nam diễn viên trả lời “không”.

Anh bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ hỏi Choi Seong Eun rằng cô ấy có cảm thấy gánh nặng không, nhưng Seong Eun dường như cũng không cảm thấy bất kỳ áp lực nào cả. Mức độ cảnh giường chiếu được mô tả trong kịch bản còn mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay cả thế, tôi cũng không cảm thấy áp lực".

Song Jong Ki cho biết: "Mức độ thế nào không quan trọng. Cảm xúc giữa hai người mới là điều quan trọng. Do đó, cảnh giường chiếu và mức độ không phải chủ đề tôi quan tâm hay áp lực".

Song Joong Ki đảm nhận vai chính trong phim Tên tôi là Loh Kiwan. Tên tôi là Loh Kiwan kể về tình yêu giữa người đàn ông đào tẩu khỏi Triều Tiên Kiwan (Song Jong Ki) và cô gái lang thang Marie (Choi Seong Eun). Qua đó, phim truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu và nó có thể nảy nở ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Tờ Maekyung chấm Tên tôi là Loh Kiwan 4,5/10 điểm. Phim bị chê về kịch bản lẫn diễn xuất của các diễn viên chính.

