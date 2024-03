Mối tình một tháng khổ sở của nữ ca sĩ Hàn

Hơn một tuần kể từ khi tin tức Karina hẹn hò diễn viên Lee Jae Wook được đăng tải, sự tức giận của người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai.

Sau khi thành viên nhóm aespa Karina xác nhận mối quan hệ tình cảm của cô với nam diễn viên Lee Jae Wook, nữ thần tượng tiếp tục nhận phản ứng từ cư dân mạng và người hâm mộ. Trong khi đó, các nhà đầu tư đổ lỗi cho cô về việc cổ phiếu SM sụt giảm 67 tỷ won ( 50 triệu USD ).

Bị đổ lỗi

Mối quan hệ của Karina với nam diễn viên Lee Jae Wook được Dispatch đăng tải ngày 27/2. Theo truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt ở sự kiện của thương hiệu thời trang của Prada diễn ra cách đây hơn một tháng. Sau đó, họ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp nhau thường xuyên.

Tính đến thời điểm tin tức được đăng tải, hai ngôi sao mới hẹn hò được hơn một tháng. Thông tin trên gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Fan phản đối mối quan hệ của hai người.

Tệ hơn nữa, họ thậm chí bị đổ lỗi khi công ty quản lý của Karina bị sụt giảm giá cổ phiếu.

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, giá cổ phiếu của SM lao dốc, mất 67 tỷ won (khoảng 50,3 triệu USD ) vốn hóa thị trường.

Fnnews đưa tin, theo Korea Exchange, vốn hóa thị trường của SM Entertainment là 1.920 tỷ won ( 1,45 tỷ USD ) vào 26/2, đã giảm xuống còn 1.850 tỷ won ( 1,39 tỷ USD ) ngày 27/2. SM Entertainment đóng cửa giao dịch ngày 4/3 ở mức 74.500 won, giảm 3.700 won (4,73%) so với hôm trước.

Lee Jae Wook và Karina vướng tranh cãi sau khi xác nhận hẹn hò. Ảnh: NME.

Theo các nhà phân tích và đầu tư, nguyên nhân khiến giá cổ phiếu lao dốc là mối tình chớm nở của Karina. aespa có tầm ảnh hưởng đủ mạnh để trở thành một trong những nguồn doanh thu quan trọng của SM.

Các nhà phân tích của Mirae Asset Securities nhận định aespa dự kiến chiếm 23% doanh số bán hàng của SM trong năm nay. Nhóm chỉ đứng sau NCT (45%). Do đó, việc thành viên chủ chốt của aespa như Karina hẹn hò có tác động nghiêm trọng.

Theo tờ Dailian, việc hẹn hò của Karina có thể tác động đáng kể đến biến động giá cổ phiếu của SM, nhưng việc các nhà đầu tư đổ lỗi tất cả cho nữ ca sĩ là điều vô lý. Bằng chứng Dailian đưa ra là cũng trong ngày 27/2, các công ty giải trí lớn khác như YG Entertainment, JYP Entertainment hay HYBE đều ghi nhận giá cổ phiếu sụt giảm.

Phương tiện truyền thông sau đó tiết lộ lý do thực sự khiến cổ phiếu lao dốc. “Nguyên nhân được cho là doanh số bán album Kpop giảm và nhu cầu ở thị trường Trung Quốc không ổn định. Doanh số bán hàng đã giảm mạnh từ cuối năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Dựa trên Circle Chart, doanh số bán album trong tháng 12/2023 đạt tổng cộng 4 triệu bản, giảm 72,9% so với tháng trước (15 triệu) và giảm 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái (6 triệu). Đây là con số thấp nhất trong cả năm 2023”, Dailian viết.

So với thành tích năm ngoái, sản phẩm gần đây của aespa cũng sụt giảm doanh số bán album đáng kể. Nguyên nhân là lượng album xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất của Kpop, giảm.

Dailian kết luận: "Chắc chắn là có vấn đề khi buộc các thần tượng phải chịu trách nhiệm về số tiền 67 tỷ won ( 50 triệu USD ) chỉ vì một mối quan hệ lãng mạn. Trước khi đổ lỗi cho ai đó, ưu tiên hàng đầu là nhìn lại các vấn đề trên thị trường doanh nghiệp và tìm giải pháp".

Cuộc tình sóng gió

Nhiều ngày trôi qua nhưng phản ứng tiêu cực cho Karina vẫn chưa lắng xuống. Trong ngày 4/3, tờ News1 đưa tin người hâm mộ thậm chí phản đối bằng xe tải trước cửa công ty SM Entertainment.

Nội dung người hâm mộ viết trên xe tải là: “Karina, bạn có lỗi với người hâm mộ và càng có lỗi với chính bạn, người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Bạn đã hủy hoại tương lai và mọi nỗ lực của bạn đã bị phủ nhận bởi một vụ bê bối. Bạn có hài lòng không?" hay "Chia tay hoặc hủy hoại sự nghiệp của bạn. Xin lỗi hoặc khiến người hâm mộ khóc. Một người đàn ông mà bạn mới quen được một tháng hoặc người hâm mộ đã ủng hộ bạn trong 4 năm", "Người hâm mộ không dành cho bạn đủ tình yêu sao. Tại sao lại phản bội người hâm mộ của bạn. Xin hãy đích thân xin lỗi, nếu không bạn sẽ thấy doanh số bán album sụt giảm và ghế concert trống rỗng".

Một "cuộc chiến" đã nổ ra trên mạng xã hội khi những người hâm mộ cảm thấy thất vọng và tức giận về thông tin hẹn hò của thần tượng. Xports News cho biết thêm, sau khi Karina công khai mối quan hệ, nhiều người hâm mộ tuyên bố hủy tính năng nhận tin nhắn hàng tháng phải trả phí của nữ ca sĩ.

“Tôi đã đăng ký dịch vụ nhắn tin của Karina kể từ khi nó ra mắt tháng 5/2021. Nhưng tôi quyết định hủy từ hôm nay", “Tôi đã phải mua 180 album để có được hai phút gặp và nói chuyện với bạn trong fansign. Nhưng trong hai phút, bạn yêu Lee Jae Wook. Bạn có bao giờ nghĩ đến sự nghiệp và người hâm mộ không?”, JoongAng trích đăng bình luận từ khán giả.

Người hâm mộ quay lưng với Karina sau tin tức nữ ca sĩ hẹn hò. Ảnh: Katarinabluu.

Chứng kiến phản ứng tiêu cực người hâm mộ dành cho thành viên nhóm aespa, tờ Mydaily nhận định: “Đó là tình yêu đáng được tôn vinh, nhưng hậu quả quá lớn”. Mydaily cũng chỉ ra một trong những lý do khiến Karina bị phản đối dữ dội là cô không có động thái xoa dịu. Kể từ khi tin tức nổ ra, cô không chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xã hội cũng như ứng dụng nhắn tin cho người hâm mộ.

Tờ MBN cho biết không chỉ Karina mà cả bạn trai cô là Lee Jae Wook cũng bị chỉ trích dữ dội.

Với những gì đang xảy ra, mối quan hệ của Karina và Lee Jae Wook có lẽ là một trong những cuộc tình sóng gió nhất showbiz Hàn. Cũng có nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu người hâm mộ có đang phản ứng thái quá với Karina, một cô gái đã ra mắt được 4 năm và đủ tuổi yêu đương.