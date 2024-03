Thần tượng Hàn điển trai nhưng luôn bị chê

Trước A Good Day to Be a Dog, Cha Eun Woo tham gia diễn xuất trong My ID is Gangnam Beauty, Nhà sử học Goo Hae Ryung, Vẻ đẹp đích thực, Island… Sau nhiều năm diễn xuất, Cha Eun Woo chưa thể thoát khỏi những tranh cãi về kỹ năng, Atstar1 nhận định. Trở lại A Good Day to Be a Dog, phim đạt tỷ suất người xem thảm hại. Theo truyền thông Hàn Quốc, việc rating thấp không thể đổ lỗi hoàn toàn cho diễn xuất của diễn viên nhưng rõ ràng đó là một yếu tố khiến phim không hấp dẫn được người xem. Ảnh: Star News, Fantagio.