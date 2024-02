Phim mới của Song Joong Ki bị chê

Tên tôi là Loh Kiwan là bộ phim vừa ra mắt của Song Jong Ki và Choi Seong Eun. Phim được giới thiệu là cốt truyện hấp dẫn về hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật khác nhau. Phim bao gồm sự xung đột và trưởng thành nội tâm của mỗi nhân vật. Tuy nhiên, theo bài viết ngày 28/2 của tờ Maekyung, phim gây thất vọng.

Tên tôi là Loh Kiwan kể về tình yêu giữa người đàn ông đào tẩu khỏi Triều Tiên Kiwan (Song Jong Ki) và cô gái lang thang Marie (Choi Seong Eun). Qua đó, phim truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu và nó có thể nảy nở ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng nội dung phim khó lấy được sự đồng cảm của khán giả bởi cách xây dựng bối cảnh quá khắc nghiệt. Phim cũng được cho là khắc họa chưa rõ nét sự trưởng thành và những thay đổi của nhân vật. Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính theo Maekyung là còn mờ nhạt.

Đặc biệt, truyền thông đánh giá diễn xuất của các diễn viên chính chưa đủ tốt để có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. “Một bộ phim đáng thất vọng, không có chiều sâu của sự lãng mạn và không nắm bắt được cảm xúc nhân vật”, Maekyung nhận xét. Tờ này chỉ chấm phim 4,5 điểm trên thang điểm 10.

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau thời gian dài vắng bóng kể từ khi kết hôn và có con.

Song Joong Ki tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào tháng 1/2023. Cũng trong năm đó, vợ chồng anh chào đón con đầu lòng.

Ở bài phỏng vấn của Sina vào tháng 6/2023, nam diễn viên cho biết trong ngành giải trí, việc làm chồng và làm cha đồng nghĩa nghệ sĩ có thể mất việc. Tuy nhiên, anh không lo lắng vấn đề này. Thay vào đó, anh hạnh phúc khi được đón chào thành viên mới trong gia đình.

