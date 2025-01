NSX phủ nhận ép diễn viên đóng cảnh nóng trong phim cổ trang Hàn

Ê-kíp "The queen who crowns" phủ nhận chuyện bất chấp dùng cảnh nóng câu kéo khán giả, đồng thời khẳng định đã thảo luận kỹ với diễn viên trước khi ghi hình.

Ngày 17/1, tờ Chosun đưa tin phim The queen who crowns đang gây tranh luận dữ dội vì ngập cảnh nóng táo bạo. Đáng chú ý, trong quá trình ghi hình, 2 nữ diễn viên Cha Joo Young và Lee Yi Dam vẫn mặc quần áo. Nhưng khi phim phát sóng, ê-kíp đã chỉnh sửa bằng CGI để họ trở nên khỏa thân. Theo đó, nhiều người xem cho rằng đoàn phim đang lợi dụng cảnh 18+ để quảng bá phim theo cách thức ồn ào. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng phía nhà sản xuất cố tình thêm 1 cảnh nóng vào kịch bản ngay trước khi quay, mà không hề có sự tham vấn với diễn viên thực hiện.

Trước sự chỉ trích của khán giả, ê-kíp The queen who crowns đã lên tiếng, phủ nhận chuyện bất chấp dùng cảnh nóng câu kéo sự chú ý.

“Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với từng diễn viên ngay từ đầu. Chúng tôi cũng làm rõ rằng phiên bản trên OTT sẽ được sản xuất với mác ‘không dành cho người dưới 18 tuổi’. Thông tin này đã được công bố ngay trong quá trình casting”, đại diện nhà sản xuất (NSX) giải thích.

NSX chia sẻ thêm mức độ cảnh nóng đã được điều chỉnh phù hợp với từng diễn viên, dựa trên đặc điểm vai diễn cùng cảnh quay. Đồng thời, phía nhà sản xuất cũng tổ chức các buổi thảo luận về cảnh nóng với diễn viên cùng công ty quản lý của họ trong từng giai đoạn sản xuất.

Phiên bản chiếu OTT gắn nhãn 19+ với nhiều cảnh nóng táo bạo.

Lời giải thích của ê-kíp The queen who crowns hiện vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Nhiều khán giả Hàn Quốc vẫn phản đối và chỉ trích gay gắt việc đoàn phim can thiệp CGI.

The queen who crowns do Lee Young Mi chấp bút, Kim Sang Ho đạo diễn. Chuyện phim kể về Hoàng hậu Wongyeong (Cha Joo Young) và Vua Taejong Lee Bang Won (Lee Hyun Woo). Trong khi đó, Lee Yi Dam đảm nhận vai Chae Ryeong, hầu nữ của Wongyeong. Trong những tập đầu, Cha Joo Young và Lee Yi Dam có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo với Lee Hyun Woo.

Bất chấp những tranh cãi xoay quanh nội dung, tác phẩm vẫn ghi nhận tỷ suất người xem trung bình khá cao. Phim cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội những ngày qua.