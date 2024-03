Bạn thân của Hanbin Ngô Ngọc Hưng bị đình chỉ hoạt động

Ngày 6/3, Yuehua Entertainment, công ty đại diện cho nhóm nhạc nam Tempest thông báo thành viên Hwarang tạm dừng hoạt động. Quyết định này được đưa ra sau khi nam ca sĩ vướng bê bối đời tư. Yuehua Entertainment cho biết sau quá trình thảo luận kỹ lưỡng với Hwarang, công ty quyết định nam ca sĩ không thể tiếp tục hoạt động cùng nhóm. Tempest sẽ quảng bá với đội hình 6 thành viên trong thời gian tới.

“Tempest sẽ quảng bá mini album thứ 5 Tempest Voyage với 6 thành viên và không bao gồm Hwarang. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại với tin tức bất ngờ này”, công ty cho biết.

Do bị đình chỉ, Hwarang cũng rời khỏi vị trí MC trong chương trình Show Champion của MBC. Nam ca sĩ bắt đầu công việc này từ 21/2.

Vừa qua, Hwarang vướng tranh cãi đời tư. Trong một lần gọi video với fan, Hwarang được người này hỏi về việc đi bar. Fan này khẳng định đã nhìn thấy Hwarang cùng một số thần tượng khác tới bar. Đáng nói, nam ca sĩ đi chơi trong thời gian tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi sau khi bị chấn thương. Khi đó, nam ca sĩ thừa nhận hành vi trên và khẳng định chỉ tới bar để nghe nhạc.

Anh nói: "Tôi không làm điều gì xấu cả", "Bởi tôi thích âm nhạc" hay "Tôi chưa bao giờ chơi đùa với phụ nữ. Tôi không có ý định làm như vậy".

Theo SBS, Hwarang đã 23 tuổi nên việc đến bar là không vi phạm. Tuy nhiên, nhiều khán giả thất vọng trước thái độ tự hào của Hwarang khi nói về việc đến câu lạc bộ, trong khi anh đang là một thần tượng, có nhiều fan nhỏ tuổi.

Tempest gồm 7 thành viên. Nhóm được chú ý tại Việt Nam khi có thành viên Hanbin. Hanbin tên thật là Ngô Ngọc Hưng, đến từ Yên Bái. Trong nhóm, Hanbin và Hwarang thân thiết với nhau.

