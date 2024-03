Mỹ nhân Kim Bo Ra kết hôn

Nữ diễn viên Kim Bo Ra kết hôn với đạo diễn Jo Bareun vào tháng 6. Hai người quen nhau từ 2021.

Ngày 5/3, tờ JTBC đưa tin thông qua công ty quản lý, nữ diễn viên Kim Bo Ra xác nhận kết hôn với đạo diễn Jo Bareun vào tháng 6. Thời gian cụ thể cũng như địa điểm tổ chức hôn lễ của hai ngôi sao chưa được tiết lộ. Hai người gặp nhau trong quá trình thực hiện bộ phim truyền hình Ghost Mansion phát sóng năm 2021 trên kênh ENA.

Kim Bo Ra sinh năm 1995, kém chú rể 6 tuổi. Hai người đang gấp rút tổ chức hôn lễ. Công ty cho biết Kim Bo Ra đang rất háo hức và sẵn sàng bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời.

Kim Bo Ra tổ chức lễ cưới trong tháng 6. Ảnh: Dispatch.

Kim Bo Ra bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2005 thông qua bộ phim truyền hình Wedding. Cô nổi tiếng với vai diễn Kim Hye Na trong phim truyền hình JTBC SKY Castle. Sau đó, cô xuất hiện trong Her Private Life, Touch, Love Scene Number hay gần đây là Like Flowers in Sand.

Đạo diễn Jo Bareun là cựu sinh viên Đại học London. Anh được công nhận tài năng trong lĩnh vực điện ảnh. Anh giành Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc Hàn Quốc tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 21 năm 2017. Anh có nhiều bộ phim thành công, chẳng hạn Biệt thự ma, Gang (2020) và Slate (2020).