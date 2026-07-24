'Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới' có bến đỗ mới

Ana Maria Markovic gia nhập Hajduk Split, đội bóng thứ năm của cô trong vòng hai năm. Sự nghiệp của nữ cầu thủ này bị gián đoạn đáng kể vì chấn thương.

Markovic có bến đỗ thứ 5 trong vòng 2 năm qua.

Đội bóng Croatia xác nhận ký hợp đồng với tuyển thủ quốc gia 26 tuổi nhằm tăng cường sức mạnh hàng công trước mùa giải mới. Trên trang chủ, Hajduk Split chào mừng Markovic gia nhập đội bóng và kỳ vọng cô đóng góp nhiều bàn thắng cũng như những pha kiến tạo trong màu áo mới. Tiền đạo người Croatia sẽ khoác áo số 23.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người theo dõi lên tới 2,7 triệu trên Instagram, sự nghiệp của Markovic rẽ sang hướng khác sau chấn thương kinh hoàng hồi tháng 3/2023 trong màu áo Grasshopper. Ở trận gặp FC Zurich, cô bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), rách sụn chêm và gãy cẳng chân. Chấn thương nghiêm trọng buộc Markovic phải trải qua nhiều ca điều trị và quá trình phục hồi kéo dài, từng được cô chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Kể từ khi trở lại thi đấu, Markovic lần lượt khoác áo Braga, Damaiense rồi Brooklyn FC. Tuy nhiên, tiền đạo người Croatia chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao và không ghi thêm bàn thắng nào kể từ thời còn chơi cho Grasshopper năm 2023.

Ngoài sân cỏ, Markovic từng gây sốt khi xuất hiện trong buổi tập cùng Cristiano Ronaldo năm 2024 và cũng là đồng đội cũ của Alisha Lehmann. Với gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật không thua kém các siêu mẫu hay diễn viên, Markovic được coi là "nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới".

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