Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới' có bến đỗ mới

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ana Maria Markovic gia nhập Hajduk Split, đội bóng thứ năm của cô trong vòng hai năm. Sự nghiệp của nữ cầu thủ này bị gián đoạn đáng kể vì chấn thương.

Markovic có bến đỗ thứ 5 trong vòng 2 năm qua.

Đội bóng Croatia xác nhận ký hợp đồng với tuyển thủ quốc gia 26 tuổi nhằm tăng cường sức mạnh hàng công trước mùa giải mới. Trên trang chủ, Hajduk Split chào mừng Markovic gia nhập đội bóng và kỳ vọng cô đóng góp nhiều bàn thắng cũng như những pha kiến tạo trong màu áo mới. Tiền đạo người Croatia sẽ khoác áo số 23.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người theo dõi lên tới 2,7 triệu trên Instagram, sự nghiệp của Markovic rẽ sang hướng khác sau chấn thương kinh hoàng hồi tháng 3/2023 trong màu áo Grasshopper. Ở trận gặp FC Zurich, cô bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), rách sụn chêm và gãy cẳng chân. Chấn thương nghiêm trọng buộc Markovic phải trải qua nhiều ca điều trị và quá trình phục hồi kéo dài, từng được cô chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Kể từ khi trở lại thi đấu, Markovic lần lượt khoác áo Braga, Damaiense rồi Brooklyn FC. Tuy nhiên, tiền đạo người Croatia chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao và không ghi thêm bàn thắng nào kể từ thời còn chơi cho Grasshopper năm 2023.

Ngoài sân cỏ, Markovic từng gây sốt khi xuất hiện trong buổi tập cùng Cristiano Ronaldo năm 2024 và cũng là đồng đội cũ của Alisha Lehmann. Với gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật không thua kém các siêu mẫu hay diễn viên, Markovic được coi là "nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới".

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

Real tân trang hàng công với cặp đôi ghi 17 bàn ở World Cup 2026

Màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 giúp Kylian Mbappe và Jude Bellingham mở ra những phương án chiến thuật mới cho Real Madrid dưới thời Jose Mourinho.

3 giờ trước

HLV Shin Tae-yong nguy cơ bị cấm hành nghề trọn đời

HLV Shin Tae-yong đứng trước nguy cơ nhận án kỷ luật nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) liên quan đến quãng thời gian dẫn dắt CLB Ulsan HD vào năm 2025.

6 giờ trước

Paredes: 'Tây Ban Nha vượt trội Argentina'

Sau khi Argentina để thua tại chung kết World Cup 2026, Leandro Paredes chính thức thừa nhận sự vượt trội của tuyển Tây Ban Nha và bác bỏ mọi thuyết âm mưu tiêu cực.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

đẹp nhất đẹp nhất

Đọc tiếp

Cầu thủ con lai chỉ trích tuyển Hàn Quốc

Cầu thủ con lai chỉ trích tuyển Hàn Quốc

13 phút trước 19:10 24/7/2026

0

Jens Castrop bày tỏ sự thất vọng với hành trình của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, đồng thời công khai phàn nàn về điều kiện sinh hoạt và quy định nghiêm ngặt ở đại bản doanh.

Mourinho ưu ái Mbappe

Mourinho ưu ái Mbappe

14 phút trước 19:09 24/7/2026

0

Theo L'Equipe, huấn luyện viên Jose Mourinho coi Kylian Mbappe là nhân vật trung tâm trong đội hình Real Madrid ở mùa giải 2026/2027.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý