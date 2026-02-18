Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ cầu thủ bức xúc vì bị 'tình dục hóa' quá mức

  • Thứ tư, 18/2/2026 09:40 (GMT+7)
Tara Kirk thừa nhận cảm thấy bị "tình dục hóa" khi trở thành hiện tượng mạng sau màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.

Tiền đạo của đội nữ Peterborough United gây sốt vì ngoại hình.

Gia nhập Peterborough từ Leicester năm 2022, chân sút 22 tuổi nhanh chóng gây tiếng vang với 12 bàn thắng ở mùa ra mắt. Cô góp phần giúp đội bóng cán đích thứ 4 tại Women’s National League.

Tuy nhiên, sức hút của Kirk không chỉ đến từ chuyên môn. Các bài đăng về bàn thắng của CLB trên mạng xã hội X liên tục thu hút hơn 5 triệu lượt xem mỗi tuần, kéo dài suốt nhiều tuần liên tiếp.

Chia sẻ trên talkSPORT, Kirk cho biết ban đầu cô không hiểu vì sao mình nhận được sự chú ý lớn đến vậy. "Tôi chỉ làm công việc của một tiền đạo là ghi bàn. Nhưng rồi tuần nào cũng 5 triệu lượt xem. Tôi nghĩ đó chỉ là nhất thời, nhưng nó cứ tiếp diễn", cô nói.

Tuy nhiên, khi đọc các bình luận, Kirk nhận ra nhiều ý kiến tập trung vào ngoại hình thay vì màn trình diễn chuyên môn. "Tôi hiểu đó là sự quan tâm tích cực, nhưng cũng có những bình luận vượt quá giới hạn, mang tính phân biệt giới và tình dục hóa tôi", cô thẳng thắn.

Trước làn sóng bình luận nhạy cảm, CLB Peterborough buộc phải xóa một số bài đăng nhằm bảo vệ cầu thủ. Dù vậy, Kirk vẫn trở thành gương mặt được chú ý trong làng bóng đá nữ Anh.

Kirk cho biết cô đang học cách cân bằng giữa sự nổi tiếng và áp lực, giữa mặt tích cực và tiêu cực của mạng xã hội trong sự nghiệp đang lên của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Minh Nghi

