Nữ ca sĩ quá gầy sau khi giảm 10 kg

Soyou (SISTAR) gây chú ý khi tiết lộ ngoại hình thay đổi đáng kể sau khi giảm 10 kg. Cô cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe và chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà cô áp dụng.

Theo Sports Chosun, Soyou mới đây thu hút sự chú ý khi tiết lộ tình trạng cơ thể thay đổi sau quá trình giảm 10 kg. Trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nữ ca sĩ thừa nhận cô choáng váng khi kiểm tra chỉ số InBody sau thời gian ăn kiêng khắc nghiệt.

“Tôi luôn tự nhủ mình không bao giờ được xuống dưới 50 kg, vậy mà khi đo vài ngày trước, cân nặng của tôi chỉ còn 49 kg. Điểm InBody trước đây luôn ở mức 80, nhưng giờ đã giảm xuống đầu 70. Dù cân nặng có thay đổi thế nào thì khối lượng cơ xương của tôi cũng luôn đạt ít nhất 22 kg, nhưng rồi có một ngày nó tụt xuống chỉ còn hơn 20. Những từ như ‘yếu’ và ‘thiếu cân’ xuất hiện. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy điều đó”, cô chia sẻ

Để lấy lại lượng cơ bắp, Soyou tập trung vào các bài tập nặng cho thân dưới, bụng và lưng, kết hợp cardio mỗi khi bắt đầu buổi tập kéo dài khoảng ba giờ. Trong chế độ ăn, Soyou chỉ dùng 1–2 bữa mỗi ngày, chủ yếu vào buổi sáng hoặc chiều, còn bữa tối được giữ ở mức “chỉ nếm một chút”.

Những món từng dễ dàng ăn hết như mì hay cơm, nay cô chỉ dùng một phần nhỏ, khoảng 1/4 đến 1/2 bát cơm. Cô cũng loại bỏ hoàn toàn cheat day (ngày ăn thoải mái) vì cho rằng điều này khiến bản thân dễ buông thả, thay vào đó ăn theo nhu cầu và dừng lại ngay khi thấy đủ no.

Ngoại hình của Soyou hiện tại. Ảnh: @Soyou.

Mẹo duy trì cân nặng được Soyou nhấn mạnh là uống nhiều nước trước bữa ăn để tạo cảm giác nhanh no, đồng thời bổ sung nước thường xuyên trong ngày.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng thừa nhận mặt trái của việc giảm cân quá mức: cô thường xuyên chóng mặt, tình trạng hạ huyết áp tư thế trở nên nghiêm trọng hơn và cân nặng có xu hướng sụt nhanh ngoài ý muốn. Soyou khuyến cáo người đang ăn kiêng nên ưu tiên thực phẩm lành mạnh và sử dụng thực phẩm bổ sung đầy đủ.

Soyou sinh năm 1992, là thành viên nhóm nhạc SISTAR, nổi bật của thế hệ thần tượng Gen 2. Cô debut năm 2010 dưới trướng Starship Entertainment và nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát khỏe, ngoại hình săn chắc cùng hình tượng năng động. Trong suốt bảy năm hoạt động, SISTAR được mệnh danh là “nữ hoàng mùa hè” với loạt hit như So Cool, Alone, Loving U, Touch My Body hay Shake It.

Sau khi SISTAR tan rã năm 2017, Soyou theo đuổi sự nghiệp solo với các album RE:BORN, RE:FRESH và Day & Night, đồng thời góp giọng trong nhiều ca khúc hợp tác và nhạc phim nổi tiếng, bao gồm bản hit quốc dân Some. Bên cạnh âm nhạc, cô xây dựng kênh YouTube Soyougi, nơi chia sẻ về tập luyện, chế độ ăn và lối sống lành mạnh.