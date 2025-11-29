Tiếc nuối ở phim trăm tỷ có Doãn Quốc Đam

Sự hài hước và bắt mắt của "Truy tìm long diên hương" là điều khó phủ nhận. Tuy nhiên, bộ phim có Doãn Quốc Đam vẫn để lộ vài hạn chế khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc của điện ảnh nội địa 2025 mở ra cánh cửa cho không ít nhà làm phim trẻ chạm ngõ điện ảnh. Song đáng tiếc, khi những tác phẩm đầu tay có cơ hội ra mắt khán giả thì cũng là lúc thị trường rơi vào “khúc cua” thấp điểm, khiến phần lớn trong số đó rơi vào cảnh ế ẩm, lỗ nặng.

Bịt mắt bắt nai của Hoàng Thơ rời rạp với chỉ 700 triệu đồng; đạo diễn Quốc Công với Trái tim què quặt cũng chỉ dắt túi con số tương đương. Thậm chí, một cái tên nhận được nhiều kỳ vọng như Bình Bồng Bột cũng nhận trái đắng.

Giữa bối cảnh đó, một tác phẩm đầu tay khác là Truy tìm long diên hương bất ngờ áp đảo phòng vé 2 tuần liên tiếp, đạt doanh thu hơn 160 tỷ đồng . Trước đó, một dự án có ê-kíp rất mạnh là Cục vàng của ngoại cũng chỉ thu về phân nửa con số này. Không ngoa khi nói, đứa con tinh thần của Dương Minh Chiến chính là bộ phim đã “vực dậy” phòng vé nội địa vốn quá ảm đạm suốt 2 tháng qua.

Giải trí nhưng khó để so sánh với Châu Tinh Trì

Là một team cascadeur kiêm sản xuất video social có thâm niên, ê-kíp Truy tìm long diên hương từ lâu đã được khán giả biết đến rộng rãi nhờ phong cách làm nội dung định hướng hài/hành động, lấy cảm hứng từ các bộ phim của Châu Tinh Trì. Ở dự án đầu tay, tinh thần đó đã được nhóm bê nguyên lên màn ảnh rộng.

Truy tìm long diên hương diễn ra vào đầu những năm 2000 tại một làng chài miền Trung, nơi người dân sống dựa vào biển và xem long diên hương như báu vật linh thiêng bảo hộ xóm làng. Tại đây, dòng họ của Tâm (Quang Tuấn) nhiều đời được giao trách nhiệm bảo vệ món đồ này.

Ngày nọ, Tuấn (Ma Ran Đô) – em trai Tâm – lợi dụng sơ hở đã trộm long diên hương trốn mất. Đối diện sự cố nghiêm trọng này, Tâm buộc phải lên đường truy tìm, vừa để chuộc lại sai lầm của em trai, vừa đưa báu vật trở lại đúng vị trí trước khi nghi lễ Nghinh Ông diễn ra. Hành trình ấy kéo anh vào cuộc đối đầu với Cường “liều” – một tay giang hồ máu mặt.

Truy tìm long diên hương là một bộ phim hài-hành động.

Trong buổi ra mắt phim, đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết anh lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Châu Tinh Trì, mà có thể hiểu ở đây là phong cách hài vô lý (mo lei tau) kết hợp hành động – vốn gắn liền với các phim như Tuyệt đỉnh Kung Fu (2004) hay Trường học Uy Long (1991).

Không thể phủ nhận những nỗ lực của nam đạo diễn, khi rõ ràng Truy tìm long diên hương là một tác phẩm đầy tính giải trí, hài hước và đã mắt. Từ những câu chửi thề đúng điểm rơi, cái duyên bất ngờ trong các tình huống, đến những mảng thoại thông minh, tất thảy đều được triển khai gọn ghẽ, tạo nên tiếng cười bình dân, dễ chạm.

Bên cạnh đó, những phân đoạn hành động không chỉ tạo sự mãn nhãn mà còn được tính toán như “mồi châm” cho những mảng miếng hài. Mỗi cú ra đòn hay pha rượt đuổi đều được sắp đặt với nhịp điệu hài hước: lúc thì bất thình lình, lúc cố ý cường điệu. Nhờ đó, năng lượng hành động/hài trong phim được duy trì xuyên suốt, mang lại cảm giác giải trí rõ rệt.

Dù vậy, vẫn hơi khập khiễng nếu đem Truy tìm long diên hương so sánh trực tiếp với những tác phẩm của Châu Tinh Trì. Ở các bộ phim của Tinh Gia, yếu tố hài/hành động không chỉ đến từ tình huống, mà còn là một hệ thống “vô lý” được thiết kế rất chặt chẽ, phù hợp với thế giới ông tạo ra – từ đó tạo nên một kiểu hài độc nhất, khó có thể lặp lại bởi ai khác.

Quan trọng hơn, tiếng cười của Châu Tinh Trì luôn đi kèm một chút châm biếm, lòng trắc ẩn hay nỗi buồn được giấu khéo phía sau, đem đến một chiều sâu nhân sinh rất đặc trưng. Trong khi đó, Truy tìm long diên hương mới mang đến cảm giác hài đơn thuần hơn, chưa khai thác tầng nghĩa phía sau tiếng cười.

Ngoài yếu tố giải trí, thông điệp của Truy tìm long diên hương được thể hiện theo cách khá đơn giản. Phim chủ yếu gửi gắm ý nghĩa qua những câu thoại thẳng thắn, chưa có nhiều lớp lang hay chiều sâu cảm xúc. Thậm chí, cao trào cuối với lời kêu gọi tha thứ “Ở đây có ai chưa từng sai lầm không?” còn tạo cảm giác cũ kỹ, giáo điều.

Yếu tố hài trong phim được khai thác tốt.

Những hạn chế

Dù vậy, cách đạo diễn Dương Minh Chiến triển khai câu chuyện vẫn giữ được sự hợp lý cần thiết nhờ lối xây dựng nhân vật nhất quán về mặt tâm lý, giúp khán giả dễ chấp nhận diễn biến.

Đơn cử, Tuấn được khắc họa là kẻ sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì tiền, thậm chí lợi dụng chính anh trai mình. Tính cách này được duy trì xuyên suốt, không bị cảm hóa dễ dàng, tạo cảm giác hợp lý cho hành trình của nhân vật. Tương tự, nhân vật do Doãn Quốc Đam thể hiện cũng giữ được nét lì lợm và sự đe nẹt đặc trưng của một phản diện nguy hiểm.

Các phân đoạn hành động trong phim được dàn dựng khá công phu, khai thác nhiều kiểu đánh đấm, bay nhảy và sử dụng vũ khí, đòi hỏi cao ở dàn diễn viên lẫn đội cascadeur.

Tuy nhiên, những cảnh đánh đấm vẫn tồn tại hạn chế trong cách dựng. Để khỏa lấp việc tuyến chính ít kinh nghiệm diễn hành động, phim cắt cảnh khá dày, khiến các màn đối đầu thiếu sự liền mạch. Người xem thấy được sự cố gắng trong thiết kế động tác, nhưng trải nghiệm tổng thể chưa thật sự trọn vẹn, và rõ ràng vẫn còn cách biệt so với tiêu chuẩn của các cảnh hành động quốc tế.

Ngoài ra, phim có tới 6 trường đoạn đánh nhau kéo dài, ít khoảng nghỉ nên dễ gây mệt mỏi và nhàm chán. Các pha đối đầu bị kéo dài quá mức, trúng đòn nặng vẫn bật dậy đánh tiếp, tạo cảm giác lạm dụng hành động và một màu.

Phim vẫn còn những hạn chế đáng tiếc.

Về cuối, phim đôi lúc thiếu thuyết phục khi để một số nhân vật lớn tuổi, yếu ớt lao vào đánh nhau như những tay võ thiện chiến. Nếu như tiền đề được thiết lập rõ ràng hơn, chẳng hạn cả xóm vốn nổi tiếng là “xóm võ”, thì những chi tiết này sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhiều tình huống được đặt trong bối cảnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhân vật lại xử lý theo hướng giỡn hớt, có phần chưa hợp lý.

Phim cũng kể chuyện hơi vụng về khi lạm dụng flashback. Điều này khiến nửa sau trở nên lan man, chệch choạc, khi một số chi tiết vốn không đủ hấp dẫn lại được kéo dài hơn mức cần thiết, trong khi cách triển khai ít biến hóa, thiếu sự đa dạng.

Dù vậy, những hạn chế trên vẫn có thể chấp nhận được với một đạo diễn lần đầu dấn thân vào điện ảnh. Với thành tích phòng vé hiện tại, Truy tìm long diên hương không chỉ trở thành điểm sáng phòng vé cuối năm mà còn góp phần đưa dòng phim hành động Việt – vốn giàu tiềm năng nhưng ít được khai thác tới nơi tới chốn – trở thành món ăn thu hút số đông.