Doãn Quốc Đam bị lãng phí

Dù vai Cường “liều” được khán giả yêu mến, diễn xuất của Doãn Quốc Đam vẫn chưa được khai thác đúng tầm. Hành trình nhân vật khép lại đột ngột, bỏ lỡ nhiều thời cơ phát triển.

Giữa thời điểm rạp Việt rơi vào “khúc cua” thấp điểm, hàng loạt tác phẩm thay nhau ngã ngựa, lỗ nặng, Truy tìm long diên hương bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi. Sau 2 tuần công chiếu, phim đã vượt mốc 150 tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu phòng vé.

Trong thành công kể trên, dàn cast quy tụ cả hai miền Nam - Bắc của dự án hiện lên đầy duyên dáng, góp phần không nhỏ vào việc giúp phim được khán giả yêu thích. Đáng chú ý, sau một số lần thử sức với điện ảnh chưa thật sự nổi bật, Doãn Quốc Đam có một vai diễn khá thú vị, trở thành điểm nhấn đáng nhớ của tác phẩm.

Dù vậy, hành trình nhân vật mà anh đảm nhận lại khép lại khá đột ngột, trong khi vẫn còn nhiều khía cạnh có thể tiếp tục khai thác. Sự chưng hửng này để lại không ít hụt hẫng cho khán giả

Tiềm năng với dạng vai hành động

Truy tìm long diên hương lấy bối cảnh những năm 2000, tại một bờ biển duyên hải miền Trung. Suốt hàng trăm năm, những ngư dân nơi đây có tục thờ cúng long diên hương để cầu mong mưa thuận gió hòa, việc đánh bắt được thuận lợi. Thực chất, long diên hương là một bộ phận của cá voi, có giá trị vô cùng lớn. Chính vì vậy, món báu vật này luôn trở thành mục tiêu của những kẻ tham lam.

Trong phim, Cường “liều” (Doãn Quốc Đam) là một tay giang hồ máu mặt, sẵn sàng gây ra bất cứ tội ác nào để kiếm tiền. Hắn cầm đầu một băng nhóm bảo kê, bốc vác ở chợ, đồng thời điều hành các đường dây buôn lậu đồ biển quý hiếm – mà long diên hương chính là thứ chúng nhắm tới.

Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong phim.

Đối đầu với hắn là Tâm (Quang Tuấn), hậu duệ của dòng họ trông giữ long diên hương suốt hàng trăm năm qua. Khi báu vật rơi vào tay Cường “liều”, Tâm cùng những người anh em của mình bước vào hành trình truy tìm để đưa nó trở lại đúng vị trí, trước khi nghi lễ Nghinh Ông diễn ra.

Ban đầu, nhân vật của Doãn Quốc Đam được khắc họa với tính cách hung hãn, hành xử cộc cằn. Là tay cộm cán trong giới chợ búa, Cường “liều” xem bạo lực như điều tất yếu, thậm chí là thú vui thường ngày. Hắn sẵn sàng vung dao, đập phá, trừng trị đàn em chỉ vì một sai sót nhỏ.

Với lớp hóa trang thô ráp, ngoại hình nhuốm “sương gió”, Doãn Quốc Đam không mất nhiều thời gian để khiến khán giả tin rằng đây là một gã giang hồ cộm cán thực thụ. Nam diễn viên còn tạo điểm nhấn nhờ chất giọng khàn trầm, đài từ chắc, thể hiện được sự lì lợm và cảm giác đe nẹt đối phương.

Anh lựa chọn lối diễn thiên về cơ thể và ánh mắt. Những chuyển động thô ráp được xử lý khá tự nhiên, khiến Cường “liều” hiện lên gay gắt, khó đoán – phù hợp với tuyến phản diện mà bộ phim xây dựng.

Bên cạnh đó, dù không xuất thân từ dòng phim hành động, Doãn Quốc Đam vẫn xử lý các phân cảnh đánh nhau tương đối ổn, giữ được nhịp và cảm giác chân thật cần thiết. Những màn đối đầu tuy không quá bùng nổ nhưng vẫn có tính giải trí, khá bắt mắt và đáp ứng phần nào yêu cầu của thể loại. Qua đó, Doãn Quốc Đam cũng cho thấy bản thân có tiềm năng ở kiểu phim hành động.

Phân cảnh viral trên mạng xã hội của Doãn Quốc Đam.

Năng lực diễn xuất bị lãng phí

Khó có thể phủ nhận rằng Cường “liều” là vai diễn giúp Doãn Quốc Đam ghi được khá nhiều thiện cảm. Dù vậy, màn thể hiện của anh vẫn dừng lại ở bề mặt, mang đến cảm giác giải trí tức thời. Nếu xét về mặt chiều sâu nội dung, nhân vật Cường “liều” không để lại dấu ấn quá rõ rệt – yếu tố cần thiết để giữ chân người xem sau khi bộ phim khép lại.

Nếu theo dõi hành trình của Doãn Quốc Đam những năm qua, dễ thấy anh vốn có thế mạnh ở các vai chính kịch tâm lý, đặc biệt trong những tác phẩm thuộc dòng cảnh sát hình sự. Từ vai con nuôi ông trùm xã hội đen trong Độc đạo (2023) đến gã cảnh sát biến chất của Sinh tử (2019), nam diễn viên đều có những màn thể hiện ấn tượng. Thậm chí, với vai tên sát nhân biến thái ở Mê cung (2019), anh còn giành được giải Cánh diều vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Chính vì vậy, nhân vật Cường “liều” để lại nhiều cảm giác đáng tiếc. Thực chất, vai diễn này sở hữu những tiền đề tương đối ổn, mà nếu được phát triển tốt, đây hoàn toàn có thể trở thành một mảnh ghép thú vị, góp phần gia tăng sắc thái cho câu chuyện vốn tham vọng về hình thức nhưng còn nhạt nhòa ở nội dung.

Bên cạnh việc là một gã giang hồ máu mặt, Cường “liều” còn là một tên “bù nhìn”, một kẻ bị bỏ rơi – những chất liệu đủ để mở ra một hành trình chuyển biến. Song thay vì khai thác nhân vật theo hướng phức tạp hơn, đạo diễn lại lựa chọn khiến hắn trở thành một phản diện đơn biến nhàm chán, và thiếu hành trình rõ ràng.

Hành trình của Cường "liều" khép lại đầy chóng vánh.

Cách số phận của nhân vật khép lại cũng tạo cảm giác hụt hẫng. Suốt hành trình, Cường “liều” được xây dựng như đối trọng thực sự của Tâm: vừa là kẻ cầm đầu băng nhóm đối nghịch, vừa mang đam mê bạo lực, luôn muốn đánh bại nhân vật chính bằng mọi giá. Thế nhưng cái chết của hắn lại diễn ra nhạt nhòa và thiếu thuyết phục, khi bất ngờ bị giết bởi một kẻ mới xuất hiện chớp nhoáng, và với một lý do khó hiểu không kém.

Dẫu vậy, với thành tích phòng vé hiện tại, Truy tìm long diên hương vẫn có thể xem là một màn chạm ngõ điện ảnh miền Nam khá ổn của Doãn Quốc Đam. Ngoài việc thành công thương mại, vai diễn cũng giúp anh phủ sóng trên truyền thông những ngày gần đây.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở mảng truyền hình những năm qua, nam diễn viên vẫn còn nhiều điều chưa kịp chứng minh, và cũng vì thế, phần nào bỏ lỡ cơ hội để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả điện ảnh.