Nữ ca sĩ Nhật mua biệt thự triệu USD

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:20 (GMT+7)
MOMO (TWICE) chi 4,27 tỷ won (3,1 triệu USD) tiền mặt mua biệt thự cao cấp tại Guri, Hàn Quốc. Theo truyền thông, cô thuộc nhóm nghệ sĩ ngoại quốc giàu có nhất Kpop.

Theo Asia Economy, MOMO - thành viên người Nhật của nhóm TWICE - mới đây đã mua một căn biệt thự cao cấp tại Arcadia Signature, nằm trong làng Achiul, thành phố Guri. Thương vụ có giá 4,27 tỷ won (khoảng 3,1 triệu USD) và được thanh toán một lần, không có bất kỳ khoản vay hay thế chấp nào.

Arcadia Signature là khu biệt thự cao cấp hoàn thiện năm 2023, gồm 8 căn (6 căn tiêu chuẩn, 2 penthouse). MOMO mua căn diện tích 221m², gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 3 phòng tắm, có vườn riêng và tầm nhìn ra sông Hàn cùng núi Achasan. Khu này nổi tiếng với lối vào riêng và hệ thống an ninh nghiêm ngặt, được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng.

Trước đó, Han So Hee từng mua căn duplex penthouse diện tích 203m² tại cùng khu với giá 5,24 tỷ won (3,8 triệu USD), còn Nana - cựu thành viên After School – cũng sở hữu căn 221m² trị giá 4,2 tỷ won (3,05 triệu USD).

MOMO anh 1

MOMO thuộc nhóm nghệ sĩ ngoại quốc giàu có nhất Kpop. Ảnh: @momo.

Achiul Village vốn được gọi là “làng nghệ sĩ”, từng là nơi ở của nhà văn Park Wan Seo, họa sĩ Lee Seong Ja, và hiện là khu dân cư của nhiều ngôi sao như Hyun Bin - Son Ye Jin, Park Jin Young (JYP) hay Moon Hee Jun (H.O.T.).

Trước thương vụ này, MOMO được cho là đã sở hữu căn hộ riêng tại Cheongdam-dong (Seoul) và bất động sản ở Kyoto (Nhật Bản). Cô hiện nằm trong nhóm nghệ sĩ ngoại quốc giàu có và thành công nhất Kpop.

MOMO sinh năm 1996, đến từ Nhật Bản. Cô ra mắt trong nhóm nhạc TWICE vào năm 2015. Nữ ca sĩ cao 1,63 m và sở hữu vóc dáng đồng hồ cát khỏe khoắn, gợi cảm.

MOMO từng tiết lộ thời còn làm thực tập sinh, cô phải ăn kiêng rất khắc nghiệt, thậm chí có phần cực đoan. Nữ ca sĩ từng giảm 7 kg trong 10 ngày bằng cách đến phòng tập thể dục thường xuyên và chỉ ăn đá viên.

    Ninh Duong Lan Ngoc bat luc hinh anh

    Ninh Dương Lan Ngọc bất lực

    6 phút trước 06:00 2/11/2025

    0

    Trong vai trò đội trưởng, Ninh Dương Lan Ngọc bất lực nhìn các đồng đội lần lượt bị xé bảng tên. Do chấn thương chưa hồi phục hẳn, cô gặp nhiều cản trở khi tham gia Running Man.

