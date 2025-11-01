Sự khó hiểu của Quang Tuấn

Sau 20 năm đóng phim, Quang Tuấn đã phần nào khẳng định bản thân là một diễn viên có thực lực. Dù vậy, cách anh lựa chọn dự án lại khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu.

Hơn hai thập kỷ miệt mài với phim ảnh, Quang Tuấn hiện tại là cái tên quen mặt với khán giả Việt. Trong suốt thời gian đó, anh thể hiện bản thân là một diễn viên đa năng, khi vừa có thể đảm nhận những tác phẩm giàu chất nghệ thuật (Tro tàn rực rỡ, Địa đạo), các bộ phim hài hước/giải trí cùng loạt dự án kinh dị - giúp tên tuổi Quang Tuấn gần như gắn liền với kiểu phim này.

Tuy nhiên, dễ nhận ra phong độ của nam diễn viên thiếu ổn định, thậm chí có giai đoạn trồi sụt một cách khó hiểu. Bên cạnh những dự án nhận được lời khen, giúp bản thân ghi dấu như một diễn viên có năng lực, Quang Tuấn cũng có không ít tác phẩm bị xem là thảm họa, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về cách anh lựa chọn kịch bản.

Vai Quý trong bộ phim thảm họa Nhà ma xó là một ví dụ điển hình.

Vai diễn thảm họa của Quang Tuấn

Thuộc thể loại kinh dị, Nhà ma xó kể về một gia đình nghèo ở miền Tây, sống chen chúc trong căn chòi nhỏ bên mé sông. Nhiều năm trước, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến với họ, khiến người cha chết thảm khốc, anh trai cả thì mang tật suốt đời, còn cậu em Quý (Quang Tuấn) - vì chứng kiến toàn bộ bi kịch - cũng nhiều năm chìm trong những sang chấn tâm lý.

Trở về hiện tại, trong lần đánh cá ven sông, Quý vô tình vớt được một chiếc khạp bí ẩn, nghĩ bụng sẽ đem về bán kiếm chút tiền. Thế nhưng, từ khi mang món đồ không rõ nguồn gốc này về, gia đình anh liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái, rợn người. Dù vậy, người mẹ vẫn tin rằng đó chính là linh hồn người cha trở về thăm nhà, nên nhất quyết bảo vệ, không cho ai đụng đến.

Trong phim, nhân vật của Quang Tuấn hiện lên như một gã trai khù khờ, lơ ngơ, mắc kẹt trong những bi kịch quá khứ. Không ít lần, Quý vật vã trong những cơn đau đầu, bị kích động mỗi khi một chi tiết nào đó gợi lại tai nạn năm xưa. Chưa kể, anh còn phải gánh vác việc lo toan cho người mẹ đã lẩm cẩm, nửa tỉnh nửa mê. Điểm tựa duy nhất của Quý là cô bạn gái hành nghề bói toán, có gia cảnh khá giả hơn.

Nhà ma xó của Quang Tuấn nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng.

Xuyên suốt phim, vai diễn của Quang Tuấn hiện lên đầy nhạt nhòa, gần như không có bước phát triển rõ nét. Ngoài ra, chuyện phim cũng thiếu những chi tiết thể hiện tính cách hay động cơ của nhân vật. Người con trai thứ hoàn toàn thụ động, loay hoay một cách bất lực trong những bi kịch của bản thân và gia đình, từ đó tạo cảm giác mệt mỏi, than thân - khó để khán giả đồng cảm.

Mối quan hệ giữa Quý và các chị em trong gia đình cũng được xây dựng một màu, với hàng loạt tình huống cãi vã, to tiếng nối đuôi nhau không hồi kết. Sự ồn ào phủ kín hầu hết phân cảnh gia đình, nhưng đằng sau những lời qua tiếng lại ấy, không đọng lại cảm giác về tình thân. Tất cả chỉ là những âm thanh căng thẳng, chát chúa, để lại cảm giác khó chịu, mệt mỏi thay vì gợi được suy tư về mối quan hệ gia đình.

Tình cảm giữa Quý và người bạn gái cũng hiện lên đầy gượng gạo, khi diễn xuất của cả hai không khơi được cảm xúc chân thật. Kịch bản lại thiếu thuyết phục trong việc lý giải vì sao một cô gái tốt như vậy có thể hết lòng với một gã trai nghèo khó, bất ổn tinh thần và xuất thân từ một gia đình đầy rối ren.

Điểm hiếm hoi có thể đọng lại là ngoại hình của nhân vật - khi dáng người gầy gò, ốm yếu của Quang Tuấn, cùng ánh mắt phảng phất nét thẫn thờ, cử chỉ vụng về - khá phù hợp với sự khắc khổ của nhân vật.

Khi đường dây tâm lý bị bó hẹp, rõ ràng diễn viên khó có cơ hội phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình. Mọi nỗ lực thể hiện nội tâm của Quang Tuấn đều xoay quanh vài trạng thái quen thuộc: u ám, rệu rã, hoảng loạn. Và việc lặp đi lặp lại những biểu cảm đơn điệu ấy khiến anh trở nên nhạt nhòa, mệt mỏi, đánh mất sức hút và chiều sâu từng có.

Thậm chí, không ít lần, biểu cảm của nam diễn viên khiến người xem có cảm giác gượng gạo, lên gân, thiếu tự nhiên - điều vốn hiếm thấy ở anh trước đây.

Phong độ thất thường

Đây đã là lần thứ hai trong năm 2025, Quang Tuấn góp mặt trong một tác phẩm kinh dị gây tranh cãi. Vào tháng 3, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong Quỷ nhập tràng - dự án thuộc vũ trụ linh dị của NSX Nhất Trung. Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lạm dụng jumpscare và những mảng miếng hù dọa cũ kỹ, trong khi kịch bản bị chê vụng về, dễ đoán.

Chưa kể, sự nghiệp của Quang Tuấn còn có hàng loạt tác phẩm đáng quên khác như Biệt đội rất ổn (2023), 1990 (2022)…

Có thể thấy, với ngần ấy dự án gây tranh cãi chỉ trong 7 năm ở địa hạt điện ảnh, rất dễ để cho rằng sự nghiệp của Quang Tuấn chỉ ở mức thường thường bậc trung, không có gì đáng bàn. Song thực chất, nam diễn viên vẫn có không ít màn thể hiện được đánh giá cao, nhận về nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới quan sát. Đáng chú ý trong đó là bộ đôi tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Tro tàn rực rỡ (2022) và Địa đạo (2025).

Quang Tuấn nổi bật trong các tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên.

Nếu trong bộ phim độc lập cách đây ba năm, Quang Tuấn thể hiện tròn trịa hình ảnh người chồng bị ám ảnh bởi bi kịch ngọn lửa - đầy trầy xước và tổn thương, thì với Địa đạo, anh để lại ấn tượng mạnh nhờ dáng vẻ gầy gò, lam lũ, truyền tải trọn vẹn cảm xúc mong manh xen lẫn sự dũng cảm của nhân vật chàng kỹ sư.

Thành công của hai bộ phim này cho thấy Quang Tuấn vẫn là một cái tên có năng lực. Thậm chí, sự khắc khổ trong ánh mắt và dáng người của anh cũng là điều tương đối đặc biệt. Ở điện ảnh Việt hiện tại, không nhiều diễn viên có thể thể hiện kiểu nhân vật khổ sở, nhiều thăng trầm được như Quang Tuấn.

Bên cạnh đó, đài từ tròn trịa, không bị lậm màu sân khấu dù xuất thân từ kịch nghệ cũng là một điểm mạnh khác. Chính điều đó giúp nhân vật của Quang Tuấn luôn giữ được sự tự nhiên nhất định, dù chất lượng các dự án lên xuống thất thường. Ngoài ra, việc liên tục thay đổi ngoại hình, sẵn sàng giảm số cân lớn vì vai diễn cũng là nỗ lực đáng ghi nhận.

Dù vậy, hiếm khi nào nam diễn viên giữ được sự ổn định qua nhiều dự án. Thậm chí, số phim gây tranh cãi của anh còn vượt trội so với những tác phẩm được đánh giá tích cực. Và có lẽ, chính điều đó phần nào khiến Quang Tuấn vẫn chưa được nhìn nhận như một diễn viên có vị thế vững vàng.

Cách nam diễn viên chọn kịch bản khiến khán giả đặt dấu hỏi.

Đặc biệt, việc nhận lời tham gia Nhà ma xó có thể xem là một quyết định đầy khó hiểu. Đứa con tinh thần của Trương Dũng không chỉ vấp phải nhiều chỉ trích về chất lượng, mà sự ồn ào, cũ kỹ, cùng những đoạn hội thoại văng tục liên tiếp cũng khiến không ít khán giả ngán ngẩm. Đây rõ ràng là một bước lùi tương đối đáng tiếc của nam diễn viên.

Từ thời điểm này đến cuối năm, Quang vẫn còn hai dự án chuẩn bị ra mắt. Một là Truy tìm Long Diên Hương của Dương Minh Chiến, còn lại là phim kinh dị Thiên đường máu do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn. Với tổng cộng năm dự án, có thể xem Quang Tuấn là gương mặt năng suất nhất của điện ảnh nội địa năm nay.

Dù vậy, nếu những tác phẩm còn lại không thật sự tạo được dấu ấn tích cực, vẫn khó có thể xem 2025 là một năm thành công với diễn viên sinh năm 1985.