Diễn viên Phùng Thối Phàm qua đời

Phùng Thối Phàm qua đời tại Đài Loan, hưởng thọ 81 tuổi. Ông là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980.

Theo HK01, nam diễn viên Hong Kong Phùng Thối Phàm - gương mặt gắn liền với loạt phim hài kinh điển như Ngũ phúc tinh, Tinh trang truy nữ tử - đã qua đời tại Lâm Khẩu (Đài Loan) vào ngày 31/10, hưởng thọ 81 tuổi.

Những năm gần đây, sức khỏe của Phùng Thối Phàm suy yếu. Tháng 3, ông phải nhập viện điều trị vì viêm phổi, nằm viện hơn hai tháng.

“Tôi nằm viện hai tháng ba ngày, cảm giác mọi thứ đều trở nên tê dại. Nồng độ oxy trong máu không đủ, vẫn phải dùng máy tạo oxy. Dù sao thì tuổi già đến rồi, không thể cưỡng lại, chỉ đành chấp nhận thôi”, ông chia sẻ trong bài đăng ngày 30/5.

Bức ảnh kèm theo cho thấy ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mũi còn cắm ống thở. Ông kể từng có lúc khó thở đến mức tưởng không qua khỏi, và gửi lời xin lỗi người thân, khán giả vì khiến mọi người lo lắng.

Phùng Thối Phàm bệnh nặng trước khi mất. Ảnh: HK01.

Lần cuối ông xuất hiện công khai là tháng 11/2024, trong buổi ra mắt phim Quỷ môn chi Hồ điệp đại hạ, khi vẫn còn minh mẫn và hoạt bát.

Phùng Thối Phàm sinh năm 1944 tại Quảng Đông, lớn lên ở Hong Kong trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông khởi nghiệp từ thập niên 1960, ban đầu đóng truyền hình rồi chuyển sang điện ảnh. Suốt hơn 50 năm hoạt động, Phùng Thối Phàm góp mặt trong hàng trăm bộ phim, nổi bật với Ngũ Phúc Tinh, Tinh trang truy nữ tử.

Từ giữa thập niên 1980, Phùng Thối Phàm định cư tại Đài Loan, sống lặng lẽ cùng gia đình. Ông thỉnh thoảng tham gia phim và sự kiện nghệ thuật, được đồng nghiệp kính trọng vì lối sống giản dị, tận tâm. Năm 2019, ông xuất hiện và trao Giải Thành tựu trọn đời cho đạo diễn Sở Nguyên tại lễ trao giải Kim Tượng.