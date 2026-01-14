Nữ bác sĩ sáng ngồi phòng khám, tối làm mẫu ảnh và HLV gym

Buổi sáng, Nguyễn Thị Minh Ánh có mặt tại khoa Nội thuộc một bệnh viện ở Thái Bình, bắt đầu ngày làm việc với hồ sơ bệnh án và những ca khám nối tiếp. Chiều xuống, cô rời bệnh viện, thay áo blouse bằng đồ tập, trở lại phòng gym làm huấn luyện viên cá nhân. Khi không vướng lịch trực, cô xuất hiện trong những buổi chụp ảnh với vai trò người mẫu. Ba công việc, ba nhịp sống, được sắp xếp gọn gàng trong một lịch trình mà Minh Ánh chủ động kiểm soát.
Sinh năm 2000, Minh Ánh đến với ngành y từ mong muốn rất thực tế là giúp người thân và những người xung quanh khỏe mạnh hơn. Những năm đầu đại học y với cường độ học tập cao sớm cho cô thấy một nghịch lý quen thuộc - người làm nghề chăm sóc sức khỏe thường là người chịu áp lực lớn nhất. “Việc tập luyện ban đầu chỉ để cải thiện thể lực, nhưng dần trở thành điểm tựa giúp tôi giữ được nhịp sống ổn định giữa guồng quay học tập và công việc”, Ánh nói với Tri Thức - Znews.
Từ phòng tập, Minh Ánh bén duyên với vai trò huấn luyện viên thể hình vào những năm cuối đại học. Cô nhìn thấy sự giao thoa rõ ràng giữa y học và thể thao rằng tập luyện đều đặn không chỉ cải thiện thể lực mà còn giúp phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống.
Công việc mẫu ảnh đến với cô khá muộn, vào khoảng giữa năm 2024, bắt đầu từ những lời mời chụp ảnh của người quen. Ngay từ đầu, Minh Ánh đã tự đặt cho mình một nguyên tắc rõ ràng rằng chỉ nhận lịch vào cuối tuần, xem đây như một trải nghiệm bên lề để làm mới bản thân, chứ không phải hướng đi trọng tâm của sự nghiệp.
Gia đình từng có những băn khoăn khi Ánh không chỉ tập trung vào con đường bác sĩ, lựa chọn vốn được xem là an toàn. Những công việc như huấn luyện viên hay mẫu ảnh vẫn còn xa lạ với người lớn tuổi. Đứng trước ánh mắt ngờ vực, cô chứng minh bằng cách hoàn thành chương trình học đúng hạn, công việc bệnh viện ổn định và trở thành gương mặt đại diện cho một phòng khám da liễu - thẩm mỹ. Lúc này sự lo lắng dần nhường chỗ cho tin tưởng.
Chính những bộ ảnh do Minh Ánh đăng tải tạo ra hiệu ứng ngoài dự đoán, đặc biệt với các học viên nữ trong phòng tập. Từ việc theo dõi hình ảnh của huấn luyện viên, nhiều chị em bắt đầu tìm thấy động lực để tập luyện nghiêm túc hơn, đồng thời cũng tự tin thể hiện bản thân hơn.
Ba công việc song song cũng đồng nghĩa với những thời điểm quá tải, đặc biệt khi bệnh viện bước vào giai đoạn cao điểm. Những lúc đó, nữ bác sĩ chủ động cắt giảm các lịch bên ngoài, dành ưu tiên cho công việc chuyên môn và thời gian nghỉ ngơi. “Tôi luôn quan niệm rằng bác sĩ vẫn là công việc chính nên dành hết sự ưu tiên cho vai trò này”, cô nói.
Phía sau lịch trình dày là sự hỗ trợ lặng lẽ của chồng cô. Anh đảm nhiệm việc sắp xếp lịch, liên hệ công việc, quản lý các đầu việc bên ngoài, đồng thời lo toan những sinh hoạt thường ngày. Sự chia sẻ ấy giúp Minh Ánh duy trì trạng thái cân bằng, không bị cuốn vào cảm giác phải tự gồng mình với mọi thứ.
Việc cùng lúc đảm nhận ba vai trò được Ánh ví như hành trình trải nghiệm nhiều phiên bản khác nhau của chính mình. “Xung quanh mỗi người luôn có những định kiến, và ít nhiều chúng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, quyết định của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết lắng lại, nghe cho rõ tiếng nói từ bên trong bản thân, để hiểu mình thực sự muốn gì”, Ánh nói.
