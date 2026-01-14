Nữ bác sĩ sáng ngồi phòng khám, tối làm mẫu ảnh và HLV gym

Sinh năm 2000, Minh Ánh đến với ngành y từ mong muốn rất thực tế là giúp người thân và những người xung quanh khỏe mạnh hơn. Những năm đầu đại học y với cường độ học tập cao sớm cho cô thấy một nghịch lý quen thuộc - người làm nghề chăm sóc sức khỏe thường là người chịu áp lực lớn nhất. “Việc tập luyện ban đầu chỉ để cải thiện thể lực, nhưng dần trở thành điểm tựa giúp tôi giữ được nhịp sống ổn định giữa guồng quay học tập và công việc”, Ánh nói với Tri Thức - Znews.