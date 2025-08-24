NSX đáp trả tin 'chơi xấu' Thanh Hằng

Bà Trang Lê vướng tin đồn “chơi xấu” Thanh Hằng. NSX Vietnam's Next Top Model 2025 nhanh chóng phản hồi thông tin trên.

Thời gian gần đây, các tập của Vietnam's Next Top Model 2025 liên tục là chủ đề tranh luận. Mới nhất, bà Trang Lê - NSX của chương trình - gây chú ý khi tuyên bố Thanh Hằng từng mặc những bộ đồ diễn lên đến 200 kg.

Chia sẻ này ngay lập tức gây tranh cãi, khi nhiều khán giả cho rằng việc Thanh Hằng catwalk với bộ đồ 200 kg là vô lý, không thể xảy ra. Thậm chí, không ít người cho rằng Trang Lê đang cố tình "chơi xấu" Thanh Hằng.

Hình ảnh gần nhất của Trang Lê và Thanh Hằng. Ảnh: @trangle.

Trước ý kiến trái chiều, bà Trang Lê đã có động thái phản hồi. Trên trang cá nhân, NSX Vietnam's Next Top Model cho biết những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và mối quan hệ giữa bà và Thanh Hằng vẫn luôn tốt đẹp.

"Vừa đọc bài viết đầy thuyết âm mưu nói rằng nhà sản xuất cố tình làm xấu hình ảnh của cô trong Vietnam's Next Top Model. Ai có thể bịa đặt kinh khủng như vậy và nhằm mục đích gì trong khi chị em tôi vẫn đang thân thiết với nhau?", bà Trang Lê viết.

Trước đó, Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan tới vụ việc. Người mẫu đăng một bức ảnh chế phong cách hài hước trên trang cá nhân kèm chú thích: “200 kg là sao nữa chị Trang Lê ơi. Em gánh chị còng lưng”. Bài đăng của Thanh Hằng được chú ý, kéo theo nhiều bình luận.

Bên cạnh ồn ào trên, từ khi lên sóng, Vietnam’s Next Top Model liên tục gây tranh cãi khác. Trong tập 1, chương trình gây bàn tán trên mạng xã hội về thử thách treo mình trên dây để chụp hình của Thanh Hằng và dàn thí sinh. Tiếp đó, ê-kíp sản xuất chương trình lên tiếng xin lỗi vì ghi thông tin gây hiểu nhầm về Nam Trung.

Trong một video của tập 1 ghi lại cảnh Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách, ê-kíp biên tập đã dùng cụm từ “thị phạm” để miêu tả công việc của chuyên gia trang điểm này. Trong khi đó, vai trò của Nam Trung trong chương trình là giám khảo, giám đốc sáng tạo kiêm chuyên gia trang điểm.