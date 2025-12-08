NovaGroup thay CEO sau 4 tháng

NovaGroup vừa bổ nhiệm bà Trần Thiện Thanh Thùy làm Tổng giám đốc, thay bà Phạm Thị Hồng Nhung. Việc thay đổi diễn ra chỉ sau chưa đầy 4 tháng chuyển giao.

NovaGroup là cổ đông lớn nhất của Novaland, nắm hơn 335 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 17,19% vốn điều lệ. Ảnh: S.T.

Theo cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất, CTCP NovaGroup đã bổ nhiệm bà Trần Thiện Thanh Thùy giữ vị trí Tổng giám đốc, thay thế bà Phạm Thị Hồng Nhung.

Trước khi đảm nhiệm vai trò mới, bà Thùy (sinh năm 1982) từng là Thành viên HĐQT tại CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - SCR) và Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - VNG).

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Hồng Nhung - người vừa rời vị trí Tổng giám đốc - mới đảm nhiệm vai trò này từ tháng 8/2025, sau khi tiếp quản từ ông Đoàn Minh Trường. Như vậy, chỉ chưa đầy 4 tháng ngồi ghế điều hành, bà Nhung đã chuyển giao nhiệm vụ cho nhân sự mới. Hiện bà vẫn là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Novaland (NVL).

Việc thay đổi lãnh đạo cấp cao cũng cho thấy NovaGroup đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu. Tập đoàn hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland, nắm hơn 335 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 17,19% vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT NovaGroup - ông Bùi Thành Nhơn - cũng đồng thời là Chủ tịch Novaland.

Hệ sinh thái này được phát triển theo mô hình đa ngành với các trụ cột chính gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group) và nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group).

Về tình hình kinh doanh của thành viên chủ chốt Novaland, kết thúc quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.683 tỷ đồng , giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Do doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, Novaland báo lỗ 1.153 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Song, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng , chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.