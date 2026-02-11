Nới ưu đãi tiền thuê đất, giảm tiền chuyển đổi đất vườn lên đất ở

Chính sách mới theo Nghị quyết 254 và Nghị định 50 giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời mở rộng ưu đãi cho lĩnh vực xã hội hóa và công nghệ cao.

Chính sách mới điều chỉnh cách tính tiền sử dụng đất, mở rộng ưu đãi tiền thuê đất và đơn giản hóa thủ tục, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Việt Linh.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 254/2025, tiếp đó Chính phủ ban hành Nghị định 50/2026 nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi Luật Đất đai 2024. Trọng tâm điều chỉnh nằm ở cơ chế thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hướng linh hoạt, minh bạch và giảm chi phí cho người sử dụng đất.

Giảm mạnh tiền chuyển đổi đất vườn lên đất ở

Một thay đổi đáng chú ý là cách tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Thay vì phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp, mức thu mới được tính theo tỷ lệ phần trăm chênh lệch. Cụ thể, người dân chỉ phải nộp 30% đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; 50% với phần vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức; và 100% với phần vượt quá một lần hạn mức.

Quy định này giúp giảm đáng kể nghĩa vụ tài chính, đặc biệt với những hộ có nhu cầu hợp thức hóa đất ở trong hạn mức. Chính sách được áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất.

Đáng chú ý, các trường hợp đã được cho phép chuyển mục đích từ ngày 1/8/2024 đến trước 1/1/2026 có thể đề nghị tính lại tiền sử dụng đất theo quy định mới. Nếu đã nộp tiền, người dân được hoàn trả hoặc bù trừ phần chênh lệch, với điều kiện nộp hồ sơ trước 1/1/2027.

Mở rộng ưu đãi thuê đất cho xã hội hóa và công nghệ

Chính sách mới cũng tạo bước chuyển lớn trong ưu đãi tiền thuê đất đối với các lĩnh vực xã hội hóa như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Theo quy định mới, UBND cấp tỉnh được trình HĐND cùng cấp quyết định mức ưu đãi miễn tiền thuê đất áp dụng với dự án xã hội hóa (thuộc danh mục loại hình và tiêu chí xã hội hóa do Thủ tướng ban hành) phù hợp thực tế địa phương, có thể lên tới miễn toàn bộ thời gian thuê.

Song song, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được hưởng ưu đãi đặc biệt. Nhiều dự án như phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, trung tâm nghiên cứu - phát triển công nghệ số, sản xuất sản phẩm công nghệ số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các khu công nghệ số tập trung cũng được hưởng cơ chế miễn tiền thuê đất trọn đời. Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ số tập trung không được tính phần tiền thuê đất được miễn vào giá cho thuê hạ tầng, qua đó giảm chi phí cho doanh nghiệp thứ cấp.

Đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao, mức miễn tiền thuê đất 15-19 năm sau thời gian xây dựng cơ bản được áp dụng rộng rãi; riêng các dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có thể được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê.

Ngoài việc điều chỉnh chính sách tài chính, pháp luật mới cũng cắt giảm thủ tục hành chính. Trường hợp được miễn tiền thuê đất toàn bộ thời hạn sẽ không phải làm thủ tục xác định giá đất và không cần làm hồ sơ đề nghị miễn góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí tuân thủ.