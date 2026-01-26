Nỗi đau thương tâm của trẻ em trong đại nạn di trú Mỹ

Từ bé gái 2 tuổi bị đưa sang Texas trái lệnh tòa đến bé trai 5 tuổi bị bắt sau giờ học, các chiến dịch của ICE đang khiến cộng đồng nhập cư Minnesota sống trong sợ hãi.

Những hình ảnh trẻ em bị đưa lên xe của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong các chiến dịch truy quét nhập cư tại bang Minnesota đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Mỹ.

Chỉ trong chưa đầy một tuần, hai vụ việc liên tiếp - một bé gái 2 tuổi và một bé trai 5 tuổi - bị đặc vụ ICE bắt giữ cùng người thân đã trở thành tâm điểm tranh cãi.

Bé gái 2 tuổi bị đưa sang Texas bất chấp lệnh tòa

Vụ việc mới nhất xảy ra tại Minneapolis hôm 23/1, khi một bé gái 2 tuổi bị ICE tạm giữ cùng cha là ông Elvis Tipan-Echeverria, công dân Ecuador, sau một chiến dịch “thực thi có mục tiêu”.

Theo luật sư đại diện gia đình, hai cha con vừa trở về nhà sau khi đi mua sắm thì các đặc vụ ICE tiến vào khu vực sân và lối vào nhà mà không xuất trình lệnh tòa.

Một bé gái 2 tuổi đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm giữ cùng với cha của em vào ngày 22/1. Ảnh: CNN.

Trong khi đứa trẻ vẫn ngồi trong xe, một đặc vụ được cho là đã đập vỡ kính cửa xe, buộc hai cha con phải rời khỏi phương tiện. Bé gái sau đó bị đưa lên xe của ICE trong tình trạng không có ghế an toàn dành cho trẻ em. Luật sư cho biết người mẹ đứng ngay bên ngoài căn nhà, cố gắng nhận lại con nhưng không được phép tiếp cận.

Bất chấp việc tòa án liên bang ra lệnh khẩn yêu cầu thả bé gái ngay lập tức, ICE vẫn đưa hai cha con lên chuyến bay thương mại sang Texas tối cùng ngày. Phải đến chiều hôm sau, bé gái mới được đưa trở lại Minnesota và trao trả cho mẹ. Người cha vẫn bị giam giữ.

“Tính đến chiều nay, đứa trẻ đã ra khỏi nơi giam giữ và đang hồi phục sau trải nghiệm kinh hoàng này,” luật sư Kira Kelley nói, đồng thời cho rằng hành động của ICE đã “phớt lờ trắng trợn” lệnh của tòa án.

Bé trai 5 tuổi bị bắt ngay sau giờ học mầm non

Chưa kịp lắng xuống, vụ việc của bé gái 2 tuổi tiếp tục làm nóng dư luận khi giới chức giáo dục Minneapolis công bố thông tin về một vụ bắt giữ khác liên quan đến trẻ em.

Chiều 20/1, chỉ ít phút sau khi bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos trở về từ lớp mầm non, các đặc vụ ICE đã bắt giữ em cùng cha là Adrian Alexander Conejo Arias ngay tại lối vào nhà riêng ở Minneapolis. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của hàng xóm và đại diện học khu, NBC News cho biết.

Đặc vụ liên bang bên cạnh bé Ramos trước căn nhà của gia đình ở phía bắc Minneapolis, bang Minnesota, ngày 20/1. Ảnh: NBC News.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), lực lượng ICE “không cố ý nhắm vào đứa trẻ” và cho rằng bé Ramos “đã bị bỏ rơi”. Tuy nhiên, tường thuật từ nhân chứng và giới chức giáo dục địa phương lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

Bà Mary Granlund, Chủ tịch Hội đồng Học khu Columbia Heights, người có mặt tại hiện trường, cho biết bà nghe thấy những người lớn bên trong căn nhà liên tục van xin các đặc vụ để bé Ramos ở lại. “Tôi nghe thấy tiếng hét: ‘Các người đang làm gì vậy? Đừng mang đứa trẻ đi’,” bà Granlund kể lại.

Theo bà, có nhiều thời điểm ICE hoàn toàn có thể giao bé Ramos cho một người lớn an toàn, trong đó có chính bà - đại diện học khu - hoặc mẹ của em, người vẫn đang ở trong nhà.

“Tôi nhìn thấy người mẹ qua cửa sổ. Cô ấy rất hoảng sợ và nghe thấy người cha hét lên bảo cô đừng mở cửa vì lo ICE sẽ xông vào”, bà Granlund nói.

Khi được hỏi liệu ICE có dùng đứa trẻ làm “mồi nhử” để buộc người mẹ ra ngoài hay không, bà Granlund trả lời dứt khoát: “Chính xác là như vậy. Tôi có mặt ở đó và biết chuyện gì đã xảy ra”.

Theo giới chức giáo dục địa phương, chỉ trong vài tuần gần đây, ICE đã bắt giữ ít nhất 4 học sinh tại Minneapolis. Hai em bị bắt trên đường đến trường, một em bị bắt tại nhà cùng mẹ, và trường hợp của bé Ramos bị bắt ngay sau giờ học.

Hệ quả là tỷ lệ chuyên cần trong học khu sụt giảm nghiêm trọng. Có những ngày gần 1/3 học sinh không đến lớp. Nhiều trường buộc phải cho học sinh ra chơi trong nhà vì các đặc vụ ICE thường xuyên tuần tra gần sân trường.

Học khu Columbia Heights hiện quản lý 5 trường với khoảng 3.400 học sinh, phần lớn là con em các gia đình nhập cư.

Không chỉ người nhập cư bị ảnh hưởng

Làn sóng truy quét nhập cư tại Minnesota không chỉ ảnh hưởng tới người không có giấy tờ. Ngày 18/1, các đặc vụ ICE phá cửa một căn nhà ở thành phố St. Paul, bắt giữ ông ChongLy Thao, công dân Mỹ gốc Lào 56 tuổi.

Hình ảnh ghi lại cho thấy ông Thao bị áp giải ra ngoài giữa trời tuyết, nhiệt độ xuống tới -10 độ C, trong tình trạng chỉ mặc quần đùi, đi dép lê và quấn một chiếc chăn mỏng. Sau nhiều giờ lấy dấu vân tay và chụp ảnh nhận dạng, ICE thả ông về nhà mà không đưa ra lời giải thích hay xin lỗi.

Đặc vụ ICE áp giải ông Thao ra ngoài trời tuyết ở St. Paul, bang Minnesota, ngày 18/1. Ảnh: Reuters.

Gia đình ông Thao gọi vụ bắt giữ là “không cần thiết, mang tính hạ nhục và gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng”. Bản thân ông Thao - nhập cư vào Mỹ từ năm 1974 và nhập tịch năm 1991 - cho biết ông đã lo sợ bị trục xuất ngay trên quê hương thứ hai của mình.

“Chúng tôi đến Mỹ để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu nước Mỹ trở thành như thế này, chúng tôi ở đây để làm gì?”, ông nói.

Trước những diễn biến căng thẳng, Thẩm phán liên bang Katherine Menendez ngày 16/1 đã ban hành lệnh cấm lực lượng hành pháp tại Minnesota sử dụng một số biện pháp cứng rắn trong các chiến dịch truy quét nhập cư, bao gồm rút hoặc chĩa vũ khí, sử dụng bình xịt hơi cay, cũng như đe dọa hoặc bắt giữ người biểu tình và quan sát viên.

Theo bà Menendez, các hành vi này có nguy cơ khiến công dân e ngại khi thực hiện quyền biểu tình được Hiến pháp bảo vệ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang kháng cáo lệnh này.