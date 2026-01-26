Ông Trump đổ lỗi cho phe Dân chủ khi ICE bắn chết người

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân gọi vụ bắn chết y tá Alex Pretti là bi kịch đau lòng, đồng thời cảnh báo các chiến dịch ICE đang đe dọa giá trị cốt lõi của nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Barack Obama và Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: Reuters.

Không chỉ ông Obama, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những gì đang diễn ra tại thành phố Minneapolis sau khi hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang thi hành nhiệm vụ bắn chết trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư gây tranh cãi.

Ông gọi những “cảnh tượng kinh hoàng” này là điều không thể chấp nhận được và kêu gọi người dân Mỹ phản ứng mạnh mẽ trước những hành động ông cho là vượt giới hạn.

Ông Clinton nhấn mạnh rằng những ai đặt niềm tin vào lời hứa của nền dân chủ Mỹ phải đứng lên, lên tiếng và chứng tỏ rằng nước Mỹ vẫn thuộc về người dân. Ông cáo buộc các quan chức đã “nói dối chúng ta” và đẩy mạnh những biện pháp mà theo ông là gây tổn hại đến quyền tự do và an toàn của người dân.

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã kêu gọi người dân Mỹ nhận diện rõ những hiểm họa từ các chiến dịch trấn áp ngày càng mang tính bạo lực của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), sau vụ nổ súng khiến một y tá hồi sức tích cực (ICU) thiệt mạng tại Minneapolis.

“Cái chết của Alex Pretti là một bi kịch đau lòng”, vợ chồng Obama viết trong một tuyên bố dài đăng trên mạng xã hội. “Đây cũng phải là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, bất kể đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta đang ngày càng bị xâm phạm”.

Ông Trump quy trách nhiệm cho phe Dân chủ

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho các lãnh đạo phe Dân chủ tại địa phương vì không hợp tác trong chiến dịch di trú, dẫn đến thảm kịch khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng tại Minneapolis.

Ông viết: "Các 'thành phố và tiểu bang trú ẩn' do phe Dân chủ điều hành đang từ chối hợp tác với ICE, thậm chí cổ xúy những kẻ gây rối cản trở việc bắt giữ những đối tượng nguy hiểm nhất. Bằng cách ưu tiên tội phạm nhập cư trái phép hơn những công dân đóng thuế thượng tôn pháp luật, họ đã đẩy tất cả vào tình thế nguy hiểm".

Các quan chức cấp cao của chính quyền Trump cũng ngay lập tức cáo buộc các nạn nhân Renee Good và Alex Pretti là "khủng bố nội địa" mà không có bằng chứng. Trong cả hai trường hợp, video tại hiện trường đều mâu thuẫn với phiên bản sự việc của chính quyền Trump.

Trong vụ nổ súng vào Alex Pretti, 37 tuổi, y tá thuộc Bộ Cựu chiến binh Mỹ, video cho thấy anh đang dùng điện thoại ghi lại cảnh các đặc vụ ICE triển khai lực lượng vào sáng 24/1 tại một khu dân cư phủ đầy tuyết ở Minneapolis.

Video của nhân chứng cho thấy các đặc vụ ICE xô đẩy một phụ nữ, Pretti bước tới can thiệp thì bị đẩy ngã, bị xịt hóa chất, quật xuống đất và sau đó trúng tới 10 phát đạn.

Đặc vụ liên bang tước súng, bắn chết công dân Mỹ Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.

Biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ

Ngày 25/1, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối chiến thuật của các đặc vụ ICE cũng như những phát ngôn từ Tổng thống Donald Trump và một số quan chức trong chính quyền. Một số quan chức dường như quy trách nhiệm cho Pretti về cái chết của anh, với lý do anh mang theo vũ khí khi tham gia biểu tình.

Cảnh sát Minneapolis cho biết Pretti có giấy phép mang theo vũ khí giấu kín hợp pháp. Các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu súng đã lên án một số phát ngôn của chính quyền và kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện các tình tiết xoay quanh cái chết của anh.

Cũng trong ngày 25/1, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara gần như “khẩn thiết kêu gọi” thành phố giữ bình tĩnh, trong bối cảnh hàng trăm đặc vụ ICE đổ về. Trả lời CBS News, ông O’Hara thừa nhận tình trạng hiện nay “không thể kéo dài”, khi lực lượng cảnh sát địa phương bị quá tải trong nỗ lực kiểm soát “tất cả sự hỗn loạn này”.

“Điều này phải chấm dứt”, vợ chồng Obama nhấn mạnh.

“Hoạt động thực thi pháp luật liên bang và thực thi nhập cư là công việc khó khăn. Nhưng người dân Mỹ kỳ vọng các lực lượng này thực hiện nhiệm vụ một cách hợp pháp, có trách nhiệm giải trình, và phối hợp chứ không đối đầu với chính quyền bang và địa phương để bảo đảm an toàn công cộng”, tuyên bố nêu rõ.

“Đó không phải những gì đang diễn ra ở Minnesota. Thực tế, chúng ta đang chứng kiến điều ngược lại”, cựu Đệ nhất phu nhân và cựu Tổng thống viết.

Biểu tình lan rộng tại nước Mỹ sau cái chết của Alex Pretti. Ảnh: Reuters.

“Trong nhiều tuần qua, người dân trên khắp nước Mỹ hoàn toàn có lý khi phẫn nộ trước hình ảnh các đặc vụ ICE đeo mặt nạ và những nhân viên liên bang khác hành động gần như không bị kiểm soát, sử dụng các chiến thuật dường như nhằm đe dọa, quấy rối, khiêu khích và đặt cư dân của một thành phố lớn vào tình trạng nguy hiểm”, vợ chồng Obama viết, mô tả đây là những “chiến thuật chưa từng có tiền lệ”.

“Hình như Tổng thống và các quan chức đương nhiệm đang sẵn sàng đẩy căng thẳng leo thang, đồng thời đưa ra các giải thích công khai về cái chết của ông Pretti và bà Renee Good mà không dựa trên bất kỳ cuộc điều tra nghiêm túc nào, thậm chí còn bị các bằng chứng video trực tiếp phủ nhận”, tuyên bố nêu rõ.

Vụ nổ súng chết người tại Minneapolis thổi bùng làn sóng biểu tình phản đối trấn áp nhập cư. Ảnh: Reuters

Hai ông bà kêu gọi các quan chức trong chính quyền Trump “xem xét lại cách tiếp cận”, đồng thời hợp tác một cách xây dựng với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cùng các nhà chức trách bang và địa phương khác nhằm “ngăn chặn thêm hỗn loạn và đạt được các mục tiêu thực thi pháp luật chính đáng”.

“Trong lúc này, mọi người Mỹ nên ủng hộ và lấy cảm hứng từ làn sóng biểu tình ôn hòa tại Minneapolis cũng như nhiều nơi khác trên cả nước”, tuyên bố kết luận. “Đó là lời nhắc nhở kịp thời rằng, sau cùng, chính mỗi công dân chúng ta phải lên tiếng chống lại bất công, bảo vệ những quyền tự do cơ bản và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm giải trình”.