Nơi 'đặt cọc niềm tin' ở TP.HCM

Đến Nhà Nhiều Lá, bạn đọc cũng sẽ thấy ngay khu vực tập trung quần áo và đồ dùng cũ từ chương trình "Đổi đồ tá lả". Đại diện Nhà Nhiều Lá cho biết nhóm mong muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi người cùng lan tỏa lối sống xanh, văn hóa đọc và tinh thần chia sẻ tri thức. Từ những cuốn sách được trao đi đến các món đồ cũ có thêm vòng đời mới, mỗi hoạt động đều hướng đến việc khuyến khích những thay đổi tích cực trong đời sống.