Nỗ lực bất thành của 'cựu vương' Toyota Vios

Doanh số tăng gần gấp đôi trong tháng cuối năm nhưng Toyota Vios vẫn phải chịu thua đối thủ trực tiếp Hyundai Accent.

Toyota Vios bán chạy nhất tháng 12/2023 nhưng phải chấp nhận chịu thua chung cuộc Hyundai Accent. Ảnh: Minh Quân.

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 12/2023, toàn thị trường đã tiêu thụ tổng cộng 38.740 xe các loại, tăng 39% so với tháng trước đó. Trong số này, chỉ riêng lượng tiêu thụ của nhóm xe du lịch ở tháng cuối năm 2023 đạt 32.133 xe, tương đương mức tăng trưởng đến 43% so với kỳ báo cáo liền trước.

Toyota Vios nỗ lực tăng tốc

Tính riêng trong phân khúc sedan hạng B, doanh số chung trong tháng 12/2023 của Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Kia Soluto và Suzuki Ciaz là 8.457 xe, nghĩa là tương đương mức tăng trưởng đến hơn 70% so với số liệu bán hàng đạt được ở tháng trước.

Doanh số bùng nổ trong tháng cuối năm 2023 cũng là thành tích bán hàng tốt nhất mà phân khúc này đạt được tính từ đầu năm. Trong số này, cái tên nổi bật nhất là “cựu vương” doanh số Toyota Vios với tổng cộng 3.022 xe bán ra ở tháng 12/2023.

So với tháng 11/2023, lượng tiêu thụ hơn 3.000 xe của Toyota Vios tương đương với mức tăng trưởng hơn 94%. Sau nửa đầu năm tương đối chật vật, Toyota Vios đã có cú nước rút mạnh mẽ ở quý IV/2023 với điểm nhấn nằm ở tháng cuối cùng của năm 2023, vượt qua Hyundai Accent để trở thành sedan hạng B bán chạy nhất tháng.

Toyota Vios tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm 2023. Ảnh: Minh Quân.

Dù vẫn tăng trưởng hơn 63% doanh số so với tháng 11/2023, Hyundai Accent vẫn phải chịu xếp sau Toyota Vios trong bảng thống kê doanh số thường kỳ. Mẫu sedan hạng B thương hiệu Hàn Quốc ghi nhận lượng tiêu thụ 2.752 xe trong tháng 12/2023, kém 270 xe so với thành tích bán hàng của Toyota Vios trong cùng kỳ và nhỉnh hơn đến gần 1.250 xe so với Honda City ở vị trí thứ ba.

Trong tháng cuối năm 2023, mẫu xe bán chạy nhất của Honda đạt doanh số 1.503 xe và tiếp tục xếp sau Toyota Vios cùng Hyundai Accent trong phân khúc sedan giá rẻ. Trước đó ở giai đoạn nửa đầu năm 2023, chương trình ưu đãi phí trước bạ kéo dài cộng với đà sa sút của Toyota Vios từng giúp Honda City leo lên vị trí thứ nhì phân khúc trong nhiều tháng liền, nhờ lượng tiêu thụ chỉ xếp sau Hyundai Accent. Đáng tiếc, đà bán của Honda City đã bị chững lại từ giữa năm và đành chấp nhận xếp sau 2 cái tên phía trên khi năm 2023 khép lại.

Ở nhóm còn lại thuộc phân khúc sedan giá rẻ, chỉ duy nhất Suzuki Ciaz giảm doanh số trong tháng cuối năm, trong khi cả Mitsubishi Attrage, Mazda2 hay Kia Soluto đều bán tốt hơn so với tháng 11/2023. Nhìn chung, những diễn biến về doanh số của các mẫu xe này không có quá nhiều điều đáng chú ý bởi sự quan tâm của thị trường vốn dĩ hướng về những cái tên xếp trên như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

Ngôi đầu gọi tên Hyundai Accent

Tăng tốc mạnh mẽ trong quý cuối năm 2023 nhưng những nỗ lực của Toyota Vios dường như đã quá muộn màng. Dù đã cải thiện doanh số trong nửa cuối năm 2023, doanh số gộp quý III và IV của Toyota Vios trong năm vừa rồi vẫn chỉ dừng lại ở mức 8.096 xe, kém gần 2.000 xe so với thành tích bán hàng 10.000 xe ở cùng kỳ của Hyundai Accent.

Việc thiếu đi tính ổn định ở doanh số qua từng tháng là nguyên nhân khiến Toyota Vios phải chấp nhận nhường lại ngôi đầu phân khúc vào tay đối thủ trực tiếp Hyundai Accent. Sau 12 tháng của năm 2023, Toyota Vios đạt doanh số tổng cộng 13.521 xe, thua kém gần 4.000 xe so với lượng tiêu thụ 17.452 xe của Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Accent vượt qua Toyota Vios, dẫn đầu phân khúc sedan giá rẻ Cơ cấu doanh số phân khúc sedan hạng B trong năm 2023 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Hyundai Accent Toyota Vios Honda City Mitsubishi Attrage Mazda2 Kia Soluto Suzuki Ciaz Doanh số năm 2023 xe 17452 13521 9894 5050 4019 1055 37

Honda City kết thúc năm 2023 với doanh số 9.894 xe, tương đương lượng tiêu thụ trung bình hơn 824 xe/tháng. Dù bị bỏ xa bởi các đối thủ xếp trên trong cùng phân khúc, doanh số gần 9.900 xe của Honda City vẫn đủ để giúp mẫu sedan hạng B này có một vị trí trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam trong năm 2023.

Mitsubishi Attrage (5.050 xe), Mazda2 (4.019 xe) và Kia Soluto với 1.055 xe là những cái tên lần lượt xếp ngay phía sau. Trong khi đó, Suzuki Ciaz với doanh số 37 xe sau 12 tháng tiếp tục là cái tên xuất hiện trong danh sách những mẫu xe bán ít nhất toàn thị trường.

Sedan bình dân chưa hết sức hút

Hồi năm 2022, phân khúc sedan bình dân từng thu về tổng doanh số 75.856 xe tại thị trường Việt Nam. Đóng góp phần lớn vào thành tích này là những cái tên nổi bật ở top đầu bảng thống kê doanh số như Toyota Vios (23.529 xe), Hyundai Accent (22.645 xe) và Honda City với 14.696 xe bán ra sau 12 tháng của năm 2022.

Bước sang năm 2023, doanh số chung của toàn phân khúc sedan hạng B dừng lại ở mức 50.991 xe, sụt giảm đến gần 33% so với thành tích bán hàng của năm trước. Toyota Vios hay Hyundai Accent không còn khả năng cạnh tranh cho ngôi vị bán chạy nhất toàn thị trường, còn Honda City cũng phải khá chật vật để bảo toàn một vị trí trong danh sách 10 ôtô được ưa chuộng nhất.

Dù vậy, phân khúc này có lẽ sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt Nam trong năm 2024, bất chấp vị thế đang lên của những mẫu xe đến từ phân khúc MPV bình dân hay SUV đô thị.

Hyundai Accent vượt qua Toyota Vios nhưng mất khả năng đua tranh cho vị trí dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Ảnh: TC Motor.

Với Hyundai Accent, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong năm vừa rồi chỉ ghi nhận duy nhất tháng 5/2023 có doanh số thấp hơn 1.000 xe. Hyundai Accent cũng là cái tên duy nhất duy trì được doanh số trên 1.000 xe/tháng trong liên tiếp 4 tháng đầu năm, thời điểm thị trường ôtô Việt đang rơi vào khủng hoảng.

Trong khi đó, Toyota Vios dù khá chật vật và thiếu ổn định trong phần lớn thời gian của năm 2023 nhưng đã nhanh chóng tìm lại sức bán tốt và nhờ vậy, giữ được một vị trí trong top 5 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Sự trở lại của Toyota Vios có thể xem như một tín hiệu cho thấy người Việt vẫn dành sự ưu ái nhất định cho “cựu vương” doanh số 2022. Cú nước rút mà Toyota Vios thực hiện cũng hứa hẹn về một cuộc đua tranh hấp dẫn hơn với Hyundai Accent trong năm 2024.

Phần còn lại của phân khúc sedan hạng B có lẽ sẽ chỉ đóng vai trò quan sát cuộc đua song mã giữa Accent và Vios. Nếu tiếp tục được khuyến mại đều như năm ngoái, Honda City vẫn có khả năng trở thành kẻ phá bĩnh thú vị trong một vài giai đoạn của năm 2024.

Honda City đuối sức trên đường đua doanh số trong phân khúc sedan hạng B. Ảnh: Bá Hội.

Còn đối với Suzuki Ciaz, doanh số quá thấp, chỉ 37 xe sau 12 tháng, đối với mẫu sedan bình dân có giá niêm yết gần 535 triệu đồng dường như không phải là một điều tốt. Có lẽ đây cũng là tín hiệu cho thấy thời điểm mẫu xe nhập Thái này rơi vào quên lãng tại thị trường Việt Nam đã đến rất gần.

Dù số liệu bán hàng của năm 2023 cho thấy xu hướng mua xe của người Việt phần nào đã ngả về nhóm xe gầm cao có giá bán cạnh tranh, doanh số tương đối tốt của Hyundai Accent hay Toyota Vios cho thấy phân khúc này có lẽ vẫn chưa hết sức hút.

Có thể 2 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sẽ không đủ khả năng đua tranh cho vị trí dẫn đầu, nhưng để đánh bật Accent hay Vios khỏi nhóm 5 xe bán chạy nhất, thị trường Việt Nam sẽ phải cần đến một cái tên thật sự đặc biệt.